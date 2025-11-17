El TAS, la última bala de Garcés para esquivar la sanción de un año

J. A. G. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:07 | Actualizado 21:01h. Comenta Compartir

Facundo Garcés reafirma su intención de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para tratar de anular la sanción impuesta por la FIFA por usar «documentación manipulada» para poder jugar con la selección de Malasia, alegando el origen malayo de su abuelo. El futbolista del Deportivo Alavés usará, por tanto, la última bala que le queda en el cartucho en su intento por cancelar la inhabilitación de doce meses (ya ha cumplido dos) a la que se enfrenta. Tendrá hasta el lunes 8 de diciembre para mover ficha. Después, dispondrá de otros 10 días para argumentar el porqué de su recurso. Su futuro deportivo, por tanto, ahora queda en manos del tribunal con sede en Lausana en el que podrá reclamar también medidas cautelares para volver a competir mientras se dirime el caso.

Sin embargo, la decisión que adopte el TAS, que estudiará el caso de manera pormenorizada, podría dilatarse varios meses en una resolución que incluso podría aumentar el castigo. Por lo pronto, la FIFA ya rechazó la apelación del futbolista. De manera que el jugador sigue alejado de «toda actividad relacionada con el fútbol». A pesar del revés del Comité de Apelación, el defensa se muestra positivo y convencido de que finalmente el asunto se resolverá de forma favorable, achacando el problema, como alega la FAM desde el inicio, a un error en el envío de la documentación para su inscripción.

Mientras tanto, el Alavés no ha variado su postura. El futbolista sigue «suspendido cautelarmente» y el club no moverá ficha hasta que el TAS se pronuncie. En la previa del último partido contra el Girona el presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz, mostró su respaldo al futbolista. «No hay una decisión firme. Seguimos creyendo en el jugador». Eso sí, en su intervención ante los medios, Trocóniz no ocultó su malestar por las consecuencias del 'caso Garcés': «Nos perjudica o afecta porque no podemos contar con él». Todo ello, además, por «un tema que es ajeno al club».

La sanción del argentino resta efectivos en una defensa mermada. Coudet ha recuperado a Pacheco, que sufrió una «rotura de ligamentos» en su hombro izquierdo en el partido ante el Rayo Vallecano. «Tenemos una plantilla muy completa que nos ha permitido no tener problemas, los que les han sustituido están rindiendo gran nivel». No obstante, lo cierto es que hasta que el TAS tome una postura -el fallo podría tardar en llegar meses- Coudet estará obligado a rearmar la defensa hasta que se abra la ventana del mercado de invierno de fichajes. «Vamos a esperar a ver qué pasa. Siempre estamos en el mercado para ver las oportunidades que haya», avanzó