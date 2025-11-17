Garcés confesó a la FIFA que desconocía el lugar de nacimiento de sus abuelos El defensa del Alavés le envió en enero la partida de su abuelo «sin revisar» a su agente, que le había ofrecido «la oportunidad de representar a Malasia basándose en un supuesto vínculo familiar»

Facundo Garcés desconocía el origen de sus abuelos. Ésa fue una de las declaraciones que el defensa del Deportivo Alavés hizo ante el Comité de Apelación de la FIFA, que desestimó el recurso contra los 12 meses de inhabilitación por hacer uso de «documentación manipulada» para justificar el origen de sus abuelos y poder competir con Malasia. El máximo organismo futbolístico ha hecho pública este lunes la sentencia en la que recoge las explicaciones del defensa del Alavés y en la que desestima sus alegaciones y las del resto de compañeros.

El zaguero albiazul explicó ante la FIFA que la oportunidad de representar al combinado asiático le llegó el pasado mes de enero a través de su agente, Federico Raspanti. Garcés asegura que su representante, según el texto de la sentencia, «lo contactó con la oportunidad de representar a Malasia basándose en un supuesto vínculo familiar». «Reconoció tener un conocimiento limitado de los antecedentes de su abuelo, a quien solo conoció brevemente en Argentina, y confirmó que sus padres habían nacido allí. A petición del agente, presentó las actas de nacimiento suya, de su padre y de su abuelo, sin revisarlas, confiando plenamente en las instrucciones de su agente», destaca el escrito del recurso. La fecha en la que Garcés envió por WhatsApp el acta de nacimiento de su abuelo, Carlos Rogelio Garcés Fernández, fue el 21 de enero. Raspanti estaba en «contacto directo con la Federación».

Ante el Comité de Apelación, Garcés, según el escrito de la FIFA, presentó en PDF las conversaciones de Whatsapp en las que aparecía la copia del acta de nacimiento de su abuelo, Carlos Rogelio Garcés Fernández, el lugar de nacimiento es Villa María Selva, Santa Fe de la Cruz, Argentina, y no Malasia. Sin embargo, el certificado presentado por la FAM, creado el 20 de enero, sitúa el origen de Carlos Rogelio Garces Fernandez en «George Town Straits Settlements (British Malaya)». Además, el escrito de la FIFA señala que faltaban datos en la documentación presentada.

Una vez conocida la sanción, Garcés no se dirigió a su agente. El defensa sostuvo ante el Comité que «presentó documentos originales» y negó «cualquier implicación en su falsificación, atribuyendo el problema a errores cometidos por la FAM». Asimismo, el futbolista señaló que «confiaba en la gente de su entorno y que desconocía cualquier irregularidad hasta después de que se tomara la medida disciplinaria». Eso hizo que no sospechara del contraste entre los datos de las diferentes partidas. «No me compete», resumió.

Esta actitud es afeada por la sentencia. «El Comité considera inexplicable que ninguno de los actores se atreviera a cuestionar a las personas implicadas (es decir, los agentes/amigos) qué había pasado con la documentación, quién la falsificó y por qué acabaron suspendidos. Esta falta de curiosidad y rendición de cuentas es inaceptable, y una clara indicación de que los jugadores podrían conocer el extraño esquema que se concluiría con la obtención de la ciudadanía malaya», rechaza.

La FIFA contrasta en su texto las diferentes partidas de nacimiento presentadas. Eso le lleva a reafirmarse en que la buena es la que la organización obtuvo durante su investigación y no las demás. El primero que rechaza es el certificado enviado por la FAM en el momento de solicitar el permiso de la FIFA para que pudiera jugar con la selección. De ese documento censura que figurase un lugar de nacimiento malayo escrito en inglés pero que el resto del texto estuviera en español. Algo que «nunca haría» un registrador argentino. Más graves son las fisuras del documento creado por el Gobierno de Malasia ante, según sus explicaciones, la imposibilidad de dar con el original. Este texto solo incluye el nombre, lugar de nacimiento -de nuevo en el país del sudeste asiático- y sexo. Nada más. Ni dirección ni nombres de los padres, entre otros.

La diferencia entre el proporcionado por Garcés y el obtenido por la FIFA es que el último, además de todos los datos, contiene un código QR, firma digital y un código alfanumérico. Nada de eso hay en la partida que el defensa envió a su agente. Esos datos, que permiten a cualquier persona valida la autenticidad del texto, resultan claves a juicio de la FIFA para considerarlo auténtico y rechazar los demás. Otro de los argumentos que esgrime es que durante el proceso la FAM envió una partida de nacimiento del padre de Garcés en la que figura Argentina como el lugar de nacimiento del abuelo del futbolista.