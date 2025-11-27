Las claves del frenazo del Alavés

El Deportivo Alavés está inmerso en el primer bache de la temporada. El revés (0-1) ante el Celta en Mendizorroza resultó doloroso por ... producirse en su guarida y por ver cómo su sequía goleadora se acentuaba tras encadenar dos derrotas sin ver puerta y cuatro de los últimos cinco partidos sin marcar. Pese a que el frenazo no ha llegado a romper la tranquilidad ni la confianza en el plan del vestuario, tanto Coudet como sus futbolistas son conscientes de que «hay cosas que corregir». Es decir, introducir retoques para no alterar en exceso su plan de juego.

Calma La plantilla confía en la «dinámica y el trabajo»

Toni Martínez fue la voz del vestuario albiazul tras la derrota ante el Celta. «Tenemos que exigirnos más, pero con la dinámica y en la dirección que estamos van a llegar los resultados, porque trabajamos muchísimo», afirmó el murciano. Los golpes sufridos no han modificado la calma ni la hoja de ruta futbolística de un Alavés al que los últimos resultados no han quebrado su confianza ni su tranquilidad a la hora de trabajar. Los albiazules están centrados en dar continuidad al juego físico y combinativo con el que han logrado 15 puntos en 13 jornadas a pesar de los problemas ante Girona y Celta. «Jugamos muy bien al fútbol, pero nos falta ese toque final», declaró Tenaglia, quien puso el foco en mejorar la efectividad.

Falta de gol Un problema crónico acrecentado en el último mes

«No me preocupa, me ocupa». Coudet ha utilizado estas cinco palabras para referirse en varias ocasiones a la falta de puntería del Alavés. El argentino ha pedido a sus futbolistas «obsesionarse con el gol» y «mejorar la efectividad». Un mal crónico –con 11 tantos en 13 partidos son el tercer conjunto menos goleador de Primera, sólo 'empeorado' por Osasuna (10) y Oviedo (7)– que se ha acrecentado en las últimas cinco jornadas. Los albiazules se han quedado a cero frente a Valencia (0-0), Rayo (1-0), Girona (1-0) y Celta (0-1), y han marcado sólo en el triunfo ante el Espanyol (2-1). Una falta de 'punch' que tuvo un punto de inflexión frente a los vigueses, cuando las ocasiones que en otros partidos fueron desaprovechadas no aparecieron.

Bajón de oportunidades Sin apenas opciones de marcar ante el Celta

El diagnóstico del Chacho y de sus futbolistas respecto a la falta de gol varió tras caer frente a los gallegos. «Siendo sinceros, no tuvimos tantas situaciones para recriminarnos la efectividad como sí viene sucediendo anteriormente, con más de diez finalizaciones por partido», explicó Coudet. En las 12 jornadas anteriores, el Alavés había disparado, de media por partido, 3,6 veces a puerta y 8,2 en total. Frente al Celta, ese número de chuts entre palos bajó a 2, con 5 remates. Radu apenas realizó dos paradas, cuando la media de los porteros rivales es de 3,5 por duelo. Comparándolo con el anterior choque en Mendizorroza, el Alavés tuvo más ocasiones sólo en la primera parte frente al Espanyol (7 disparos, 4 a puerta y 2 goles).

Juego por bandas La verticalidad y un papel más asociativo

Los costados han sido una zona llena de dudas durante todo el curso. «Si juega –en la derecha– Calebe es más asociativo y Carlos Vicente más profundo. Lo mismo sucede –en la izquierda– con Aleñá y Abde», reflexionó el Chacho, quien puso sobre la mesa la baraja de opciones que dispone en las bandas. El entrenador argentino las ha mezclado optando preferentemente en estas cinco jornadas por dos futbolistas combinativos –Calebe y Aleñá– dejando la verticalidad de Vicente –titular frente a Rayo y Celta– y Abde –en el once ante el Valencia– como revulsivo. Pero frente al Girona y los gallegos, el Alavés no tuvo ni profundidad por banda ni fluidez en sus asociaciones, lo que limitó el número de sus ocasiones. Además, ninguno de los extremos están en su mejor momento de la temporada.

Plan de ataque Dos delanteros para percutir, presionar y sin mediapunta

En las últimas seis jornadas, el dibujo vitoriano no ha variado. Coudet ha apostado por los dos delanteros –Toni Martínez y Boyé– para tener más presencia ofensiva y liderar la presión. Un diseño que ha hecho que el mediapunta desaparezca, dejando sin espacio regular en el juego a futbolistas como Guridi. Sin embargo, ante el Celta, el plan no funcionó. «Los equipos nos van conociendo, tapando mucho los centros. Saben que Boyé y yo tenemos mucha presencia en el área. Hay que buscar otras alternativas, intentar ir más al espacio y dar otras soluciones», confesó Toni Martínez. El murciano y el argentino, que en muchas ocasiones juegan en paralelo, se vacían presionando, corriendo y pegándose con los defensas lejos del área, lo que condiciona su llegada a gol. Ambos suman dos tantos. Mariano, ninguno en Liga.

Defensa La solidez atrás se mantiene como el gran baluarte

La fortaleza defensiva mostrada durante todo el campeonato por el Alavés –apenas ha encajado 12 goles (0,9 por choque) en 13 jornadas– ha amortiguado la falta de puntería. Sin embargo, los vitorianos llevan cuatro duelos sin dejar su portería a cero. «Nos llegan muy poco y lo pagamos. Las áreas definen los partidos y tenemos que corregir nuestros errores», apuntó Coudet. El muro, falto de efectivos por la sanción a Garcés y obligado a configurarse en ocasiones con cuatro laterales, se ha vuelto a completar con el regreso de Pacheco, clave junto a Tenaglia en el eje. Los laterales son inamovibles con Jonny y Yusi. Pero el carril izquierdo que ocupa el ex del Madrid ha sido el epicentro, con sus desajustes, de los últimos goles encajados. Yusi está en muchas ocasiones solo por la tendencia de Aleñá de irse al centro, que le deja toda la banda. Aun así, la zaga es la zona más fiable del equipo.

Medio campo El doble pivote Blanco-Denis Suárez y el encaje de Ibáñez

En las últimas cuatro jornadas, Coudet ha optado por afianzar la pareja Blanco-Denis Suárez en la sala de máquinas, lo que ha relegado al banquillo a un Pablo Ibáñez al que busca encaje. «Lo viene haciendo muy bien, pero ocupa una posición bastante similar a la de Denis y tendríamos que cambiar de sistema o ver cómo nos adaptamos mejor», desgranó el Chacho, que ha dado vuelo a un futbolista más de «manejo» como el gallego que «enérgico» como el navarro. Una situación que ha llevado al Chacho a situar a Ibáñez en la banda derecha en la segunda mitad en San Mamés, Vallecas y ante el Celta para «subir la línea» y aumentar el ritmo, la presión y la intensidad.

Horizonte Competitividad ante un exigente calendario

Coudet repite que el fútbol es un deporte de «contagio» y que las imprecisiones se multiplican cuando «muchos están mal desde el juego». Un problema que ha atacado a un Alavés que en las últimas dos derrotas ante Girona y Celta ha ganado menos duelos que sus rivales y ha estado más impreciso en el pase, con varios futbolistas lejos de su mejor versión. En este escenario, el Chacho ha apostado por dar continuidad, salvo lesiones o sanciones, a su once. Y los cambios en los partidos no han surtido efecto. Sin embargo, el vestuario considera que esta mala racha será pasajera y se enfoca en el trabajo y en encontrar la forma de generar más ocasiones. Son conscientes de que es el principal déficit, ya que la competitividad del equipo es incuestionable: nunca ha perdido por más de un gol. Los albiazules trabajan en buscar soluciones de cara al Camp Nou y un duro calendario que les enfrentará a Real Sociedad, Real Madrid y Osasuna antes de Navidad. Saben de la dificultad y de la necesidad de mejora pero también de la igualdad del torneo. Sacan cuatro puntos al descenso y la victoria ante el Celta les habría elevado al séptimo puesto. Antonio Blanco se encargó de poner en palabras las sensaciones del vestuario albiazul. «Tampoco tenemos que dramatizar porque el arranque es bueno», dijo tras el pinchazo ante el Girona.