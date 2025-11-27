El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Coudet, con sus jugadores durante un partido en Mendizorroza. RAFA GUTIÉRREZ

Las claves del frenazo del Alavés

La falta de gol y los desajustes lastran al equipo albiazul, que busca soluciones puntuales sin renunciar a su plan

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:43

Comenta

El Deportivo Alavés está inmerso en el primer bache de la temporada. El revés (0-1) ante el Celta en Mendizorroza resultó doloroso por ... producirse en su guarida y por ver cómo su sequía goleadora se acentuaba tras encadenar dos derrotas sin ver puerta y cuatro de los últimos cinco partidos sin marcar. Pese a que el frenazo no ha llegado a romper la tranquilidad ni la confianza en el plan del vestuario, tanto Coudet como sus futbolistas son conscientes de que «hay cosas que corregir». Es decir, introducir retoques para no alterar en exceso su plan de juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  3. 3 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde
  4. 4 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  5. 5

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  6. 6

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  8. 8 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez
  9. 9

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las claves del frenazo del Alavés

Las claves del frenazo del Alavés