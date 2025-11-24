El vestuario del Alavés hace «autocrítica» por el bache

La plantilla albiazul se prepara para entrar en el laboratorio y tratar de dar con la fórmula que reconduzca el rumbo del equipo. En las ... últimas cinco jornadas, el Alavés sólo ha sumado una victoria. A ese triunfo frente al Espanyol (2-1) el contador agrega el empate (0-0) contra el Valencia. Un escaso botín que ha ralentizado la proyección del inicio liguero. No es el único toque de atención. En estos cinco duelos, los vitorianos sólo han visto puerta en dos ocasiones. Precisamente ante los 'pericos'. Y el foco también apunta a la versión mostrada en los últimos dos choques ante el Girona y el Celta, donde se vio un equipo alejado de su identidad. El vestuario hace «autocrítica» y trata de pasar rápido de página para superar este bache.

El primero fue Coudet. «No ha sido un buen partido en general. Hacemos autocrítica porque no dejamos las mismas sensaciones de los partidos anteriores», señaló tras la derrota frente a los vigueses. El técnico argentino cogió la pizarra y analizó el juego del equipo. «No hemos repetido las mismas sensaciones que veníamos generando en los últimos partidos». Y reconoció que existe un problema con el gol. «Me ocupa y es una llamada de atención. Es algo que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar en la dinámica».

En el vestuario, los jugadores también han dado un paso al frente y han reflexionado sobre este atasco del equipo. «Derrota dolorosa... A hacer autocrítica y seguir adelante», reconoció AntonioSivera, capitán del equipo, en sus redes sociales. En la zona mixta de Mendizorroza, Jon Pacheco, que volvió al once tras superar su lesión en el hombro, admitió que a los albiazules les «costó tener profundidad y llegar a la portería». Y analizó la fatídica jugada que terminó en penalti a favor del Celta, posteriormente transformado por Iago Aspas y que decidió el partido. «Tanto arriba como abajo, el gol ha sido un cúmulo de errores de todos. Con ese pequeño detalle se ha decidido todo».

Los resultados no rebajan la confianza del Alavés. «Sigue luchando, estás más cerca de lo que crees», compartió el club a través de sus redes sociales. Tampoco el empuje de la afición. «Se lo agradecemos porque aunque no hemos ganado han estado animando hasta el final. Que sigan así, y a ver si nosotros les podemos regalar y responder de la major manera posible», apuntó Pacheco.