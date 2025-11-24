El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rafa Gutiérrez

El vestuario del Alavés hace «autocrítica» por el bache

Los albiazules sólo han ganado uno de los últimos cinco partidos, han anotado dos goles y su juego se ha quedado atascado frente al Girona y Celta

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:48

La plantilla albiazul se prepara para entrar en el laboratorio y tratar de dar con la fórmula que reconduzca el rumbo del equipo. En las ... últimas cinco jornadas, el Alavés sólo ha sumado una victoria. A ese triunfo frente al Espanyol (2-1) el contador agrega el empate (0-0) contra el Valencia. Un escaso botín que ha ralentizado la proyección del inicio liguero. No es el único toque de atención. En estos cinco duelos, los vitorianos sólo han visto puerta en dos ocasiones. Precisamente ante los 'pericos'. Y el foco también apunta a la versión mostrada en los últimos dos choques ante el Girona y el Celta, donde se vio un equipo alejado de su identidad. El vestuario hace «autocrítica» y trata de pasar rápido de página para superar este bache.

