Tenaglia: «Debemos ir al Camp Nou con mentalidad positiva»
«Ellos tienen jerarquía, pero nosotros también», advierte el defensa del Alavés, optimista con la visita a Barcelona
Martes, 25 de noviembre 2025, 15:17
El Deportivo Alavés buscará el sábado en el Camp Nou un triunfo no solo de prestigio, sino también importante para corregir la mala dinámica ... de las últimas semanas. Lo hará sin miedo, convencido de sus posibilidades. Así lo cree uno de los jugadores importantes del vestuario. «Debemos ir a darlo todo. Ir con mentalidad positiva de que vamos a ganar y hacer un gran partido. Tenemos que ir confiados. Ellos tienen jerarquía pero nosotros también», ha explicado este martes.
Eso pasa por «hacer nuestro trabajo e ir con una mentalidad del 100%» al estadio azulgrana. «Sabemos lo que es y lo que son sus jugadoes. Tienes que poner un plus más, pero pensamos en nosotros, no en ellos. Tenemos que dejarnos la vida e ir a defender lo nuestro», ha reconocido el argentino sobre el nivel de exigencia que espera del Barcelona.
También cree que el Alavés debe corregir algunos de sus déficits de las últimas jornadas, en las que encadena dos derrotas sin marcar gol. Cree que es sobre todo una cuestión de pegada. «Nos ha faltado un poco de gol. Nos han marcado poco y tenemos que seguir mejorando en tema defensivo. Jugamos muy bien al fútbol pero nos falta ese toque final», ha insistido.
La primera parada de un calendario exigente, aunque primero apela a ir «partido a partido» para hacerle frente. Para esas citas podrá contar con Pacheco como compañero. «Me siento muy cómodo, nos hablamos mucho. Es un chico que siempre se lo deja todo. Me alegro por que haya vuelto. Contento de tenerlo con nosotros», ha bendecido.
