El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 en Santurtzi tras hacer la tijera un camión en sentido Bilbao
Tenaglia intenta arrebatarle el balón a Jones El Abdellaoui, del Celta. EFE
Barcelona-Alavés | Sábado, 16.15 horas

Tenaglia: «Debemos ir al Camp Nou con mentalidad positiva»

«Ellos tienen jerarquía, pero nosotros también», advierte el defensa del Alavés, optimista con la visita a Barcelona

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

El Deportivo Alavés buscará el sábado en el Camp Nou un triunfo no solo de prestigio, sino también importante para corregir la mala dinámica ... de las últimas semanas. Lo hará sin miedo, convencido de sus posibilidades. Así lo cree uno de los jugadores importantes del vestuario. «Debemos ir a darlo todo. Ir con mentalidad positiva de que vamos a ganar y hacer un gran partido. Tenemos que ir confiados. Ellos tienen jerarquía pero nosotros también», ha explicado este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  6. 6

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  7. 7

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  8. 8

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  9. 9 La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias intensas, tormentas y viento en la costa vizcaína
  10. 10

    El parque de Doña Casilda se convertirá esta Navidad en un «bosque mágico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tenaglia: «Debemos ir al Camp Nou con mentalidad positiva»

Tenaglia: «Debemos ir al Camp Nou con mentalidad positiva»