LaLiga decidirá el viernes si el Camp Nou puede acoger a la afición del Alavés El club, al que el Barcelona ha facilitado 470 entradas, está a la espera de que la competición dé el visto bueno a la zona visitante

Jon Prada Martes, 25 de noviembre 2025, 14:03 | Actualizado 14:11h.

La afición del Deportivo Alavés no sabe si podrá acudir al renovado Camp Nou a pesar de que el conjunto blaugrana haya facilitado 470 entradas al club albiazul para el partido de este sábado (16.15 horas). El Alavés ha explicado que el Barcelona les ha comunicado en la mañana de este martes que «la confirmación definitiva sobre la disponibilidad del sector visitante depende de una revisión técnica de LaLiga, que se realizará el viernes 28 de noviembre». «Ese día se conocerá si las entradas asignadas se podrán entregar finalmente a la afición albiazul», detalla el club en su comunicado.

Es decir, hasta 24 horas antes del pitido inicial no sabrán el Alavés y sus aficionados si las 470 entradas podrán ser utilizadas. El club ha facilitado esta información a sus hinchas «con el objetivo de garantizar la máxima transparencia y evitar posibles inconvenientes a quienes estén organizando su desplazamiento». En paralelo, mantiene abierto el «procedimiento de adjudicación de entradas para la zona visitante».

«Si alguno de los abonados apuntados en el formulario de solicitud de entradas resulta adjudicatario y, por este motivo, decide no retirar la entrada, no será sancionado ni excluido de futuros sorteos», afirma el Alavés. Los tickets, que tienen un precio de 30 euros, serán repartidos de la siguiente forma: 235 para peñistas y compromisos y 235 por sorteo entre los abonados que se inscriban a través de un formulario online en la web alavesista, con plazo hasta el miércoles a las 9.00 horas.

Problemas con el Athletic

Una situación que ahonda en el problema sufrido por la afición del Athletic la pasada jornada. El Barcelona aseguró entonces que en esta fase de las obras en su estadio, en la que su aforo está limitado a 45.401 espectadores, no era posible «garantizar la separación, el control y las condiciones mínimas de protección que exige la normativa para acoger afición visitante». Una situación que hizo que la junta directiva del Athletic decidiera sortear entre los abonados rojiblancos el centenar de invitaciones que estaban destinadas a compromisos publicitarios. El club que preside Joan Laporta señaló que ante el Athletic no podían «habilitar un acceso sectorizado y seguro sin acometer algunas mejoras que ya están en marcha y estarán listas en las próximas semanas».

Sin embargo, el Barcelona recibió el visto bueno de la UEFA para que el partido ante el Eintracht de Champions del próximo 9 de diciembre (21.00 horas) se disputara en el Camp Nou. Y para dar luz verde, el máximo organismo del fútbol europeo exigió que un sector del estadio fuera para la afición alemana. La UEFA obliga a que un 5% del aforo se destine a la hinchada foránea y revisará cómo funciona el operativo de la afición visitante ante el Alavés, que tendrá que esperar a la inspección de LaLiga del viernes para saber si tendrá el apoyo de su afición en Barcelona.