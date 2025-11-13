El Alavés ya no teme a los parones

Entre el tropiezo contra el Girona, que dejó una imagen desdibujada del Deportivo Alavés del Chacho Coudet, y el encuentro ante el Celta en Mendizorroza ( ... sábado 22 de noviembre a las 14.00 horas) pasarán catorce días sin nada de fútbol liguero. El tercer parón del curso y último del año natural dejará dos semanas de reflexión para un plantel vitoriano que, entre otros desafíos, encuentra la necesidad de mantener el pulso competitivo tras tantos días sin competir. Un reto para un bloque que ha mostrado habilidades crecientes en esa faceta desde la llegada de Coudet al banquillo vitoriano hace casi un año. Algo en lo que también ha sabido desenvolverse con eficacia esta temporada.

En estas dos semanas, el Alavés podrá olvidar las pobres sensaciones de la derrota en Montilivi. Si la victoria ante el Espanyol de la jornada anterior había llegado gracias a media hora de fútbol sobresaliente, el golpazo contra el Girona se gestó en base a una primera parte de imprecisiones, escasa creatividad y un gol encajado fruto de la falta de contundencia defensiva en su área.

La mejoría tras el descanso resultó insuficiente para corregir la mala tendencia como visitante. Ahora, sin lesionados ni internacionales –sólo Guevara y Guridi para el encuentro de la Euskal Selekzioa del sábado–, el Chacho Coudet cuenta con margen para encontrar otra evolución de su Deportivo Alavés. Un equipo que, sobre todo, logre transformar sus buenos momentos con el balón en un flujo más preciso de ocasiones.

Un Celta al alza, con dos victorias en los últimos tres partidos y que llegará tras poner contra las cuerdas al Barcelona, será el rival que calibre el crecimiento albiazul tras dos semanas de reflexión. De momento el desempeño del Alavés tras los dos parones del curso ha sido notable: de la victoria frente al Athletic en San Mamés (0-1) el pasado septiembre al empate en Mendizorroza contra el Valencia (0-0) de octubre en un choque que, por méritos, debió haber caído del lado local.

Los parones Navidad 2024 Derrota en casa contra el Girona (0-1) en el minuto 91.

Marzo 2025 Derrota en casa contra el Rayo (0-2).

Abril 2025 Empate sin goles en casa contra el Atlético.

Septiembre 2025 Victoria de prestigio en San Mamés (0-1).

Octubre 2025 Empate a cero ante el Valencia en un encuentro en el que mereció más.

Dos buenos ejemplos de la mejoría general del Alavés en los últimos meses. Porque esa capacidad de reacción contrasta con los problemas que el equipo de Coudet vivió tras los primeros parones del técnico como albiazul. Ahí llegaron las derrotas contra el Girona (0-1) tras Navidad y ante el Rayo en marzo (2-0), que frenaron sendos intentos de escalada del bloque albiazul. El primero se tradujo en el primer tropiezo de Coudet en Liga y llegó tras tres empates. Esa derrota, además, se gestó fruto del infortunio tras un pésimo despeje no forzado de Diarra en una de las últimas acciones del encuentro.

Ese segundo tropiezo ante el bloque madrileño fue incluso más dura de digerir. Porque el Alavés llegaba tras rescatar cinco puntos de nueve, pero esa jornada todo le salió mal: un gol encajado muy pronto, el penalti a lo Panenka fallado por Jordán y el caos de los minutos finales. Aunque sólo un mes después la cosa era ya distinta para el equipo y el entrenador.

Desde la llegada de Coudet, los vitorianos han sumado en este contexto una victoria, dos empates y dos derrotas

Ese Alavés había sumado dos victorias en cuatro partidos que le dieron oxígeno y el empate a cero ante el Atlético en Mendizorroza, aunque no del todo pleno, fue el premio a un ejercicio de resistencia.

Los cuatro puntos de seis posibles esta temporada han mantenido esa tendencia creciente. Ahora al Alavés ya no le cuesta desperezarse después de los parones. Deberá demostrarlo de nuevo en un encuentro clave también para recuperar sus mejores prestaciones tras dos semanas sin competir.