Los jugadores del Alavés se abrazan a Lucas Boyé para celebrar el segundo gol marcado contra el Espanyol. Efe

El Alavés ya no teme a los parones

El bloque albiazul busca olvidar las malas sensaciones en Girona tras otra pausa de las que ha sabido recuperarse con solvencia este curso

Jon Aroca

Jon Aroca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:10

Entre el tropiezo contra el Girona, que dejó una imagen desdibujada del Deportivo Alavés del Chacho Coudet, y el encuentro ante el Celta en Mendizorroza ( ... sábado 22 de noviembre a las 14.00 horas) pasarán catorce días sin nada de fútbol liguero. El tercer parón del curso y último del año natural dejará dos semanas de reflexión para un plantel vitoriano que, entre otros desafíos, encuentra la necesidad de mantener el pulso competitivo tras tantos días sin competir. Un reto para un bloque que ha mostrado habilidades crecientes en esa faceta desde la llegada de Coudet al banquillo vitoriano hace casi un año. Algo en lo que también ha sabido desenvolverse con eficacia esta temporada.

