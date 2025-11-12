Blanco: «Nos falta contundencia en las áreas fuera de casa» El mediocentro del Alavés se muestra «muy cómodo» en el rol que le demanda el Chacho y también con sus acompañantes en el centro del campo

Jon Aroca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:47

Antonio Blanco es una pieza clave en el inicio de temporada del Deportivo Alavés. El centrocampista cordobés se ha confesado este miércoles «muy cómodo» tanto en el planteamiento del Chacho Coudet como con los diversos compañeros que ha tenido en el centro del campo albiazul. «Individualmente estoy muy contento. Tengo la confianza de todos y me siento muy cómodo en el rol que me pide el Chacho», ha explicado.

En los últimos partidos ha compartido parcela con Denis Suárez, al que ha dedicado palabras de reconocimiento. «No hace falta describir a Denis. Con balón nos entendemos muy bien y sabe mucho del juego. Nos aporta mucho», ha analizado. Pero destaca como algo positivo la elevada competencia. «Es una plantilla larga con muchos jugadores en el medio de diferentes características y cada jugador ha demostrado que puede jugar».

En cualquier caso, para él la vida no cambia. «Mi rol es igual independiente de quien juegue. Me siento cómodo con ambos», ha destacado. Ahí le toca lidiar desde hace varios partidos con cuatro amarillas que le tienen al borde de la suspensión. Gajes del oficio, cree. «En algunas acciones tienes que medirte aunque no nos podemos dejar nada. Algunas faltas tienes que hacerlas. Hay que pensar en lo que es mejor para el equipo», ha subrayado.

El cordobés también ha hablado sobre el margen de mejora del equipo, sobre todo cuando le toca ejercer como visitante. «Fuera estamos siendo bastante protagonistas pero nos está faltando ser más contundentes sobre todo en el área rival. Perdemos por la mínima y algunos goles los podríamos haber evitado. La línea del equipo es la adecuada», ha analizado. «Tampoco tenemos que dramatizar porque el arranque es bueno».

Él está concentrado en el Alavés tras un verano en el que contó con opciones de salir. Pero tuvo claro que debía quedarse y ve recompensada esa apuesta. «Ya sabemos cómo es el verano. Pero mi idea siempre fue clara, seguir aquí y seguir sumando. Me siento muy feliz y querido. Ser el capitán de este club es un orgullo y un privilegio», ha sentenciado.