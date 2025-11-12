El Alavés ya conoce el horario de la visita del Real Madrid a Mendizorroza El partido ante los blancos se jugará el domingo 14 de diciembre a las nueve de la noche

Iñigo Miñón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:26 | Actualizado 20:23h.

El Deportivo Alavés ya tiene casi perfilada la hoja de ruta de su calendario hasta final de año. Faltaba por concretarse el horario de uno de los partidos importantes de la temporada en Mendizorroza, la visita del Real Madrid, que jugará en el estadio albiazul en la jornada 16 del campeonato liguero. Será el domingo 14 de diciembre a las nueve de la noche.

Un horario que estaba condicionado por el compromiso europeo del equipo blanco en Champions (miércoles 10) y la celebración ese domingo por la mañana de la Media Maratón de Vitoria, que tiene la meta en Mendizorroza, por lo que ambos no podían coincidir en la misma franja horaria.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 16 de #LALIGAEASPORTS.



👉 https://t.co/88V7Jz4n0p pic.twitter.com/TzViNo50SC — LALIGA (@LaLiga) November 12, 2025

Antes de recibir a los de Xabi Alonso, el Alavés se enfrentará al Celta (sábado 22 de noviembre a las 14:00 en Mendizorroza), el Barcelona (sábado 29 de noviembre a las 16:15 en tierras catalanas), el Portugalete en Copa (miércoles 3 de diciembre a las 21:00 en La Florida) y la Real Sociedad (sábado 6 de diciembre a las 16:15 en Mendizorroza). Para cerrar el año 2025, por tanto, solo falta conocer el horario del derbi ante Osasuna en Pamplona, el fin de semana del 20 y 21 de diciembre.