El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Alavés ya conoce el horario de la visita del Real Madrid a Mendizorroza

El partido ante los blancos se jugará el domingo 14 de diciembre a las nueve de la noche

Iñigo Miñón

Iñigo Miñón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

El Deportivo Alavés ya tiene casi perfilada la hoja de ruta de su calendario hasta final de año. Faltaba por concretarse el horario de uno de los partidos importantes de la temporada en Mendizorroza, la visita del Real Madrid, que jugará en el estadio albiazul en la jornada 16 del campeonato liguero. Será el domingo 14 de diciembre a las nueve de la noche.

Un horario que estaba condicionado por el compromiso europeo del equipo blanco en Champions (miércoles 10) y la celebración ese domingo por la mañana de la Media Maratón de Vitoria, que tiene la meta en Mendizorroza, por lo que ambos no podían coincidir en la misma franja horaria.

Antes de recibir a los de Xabi Alonso, el Alavés se enfrentará al Celta (sábado 22 de noviembre a las 14:00 en Mendizorroza), el Barcelona (sábado 29 de noviembre a las 16:15 en tierras catalanas), el Portugalete en Copa (miércoles 3 de diciembre a las 21:00 en La Florida) y la Real Sociedad (sábado 6 de diciembre a las 16:15 en Mendizorroza). Para cerrar el año 2025, por tanto, solo falta conocer el horario del derbi ante Osasuna en Pamplona, el fin de semana del 20 y 21 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  4. 4

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  5. 5 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  6. 6

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  7. 7 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  8. 8 El SEPE pagará en estos casos el subsidio a los parados con ingresos al mes superiores al 75% del salario mínimo
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10

    Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con jóvenes estrellas como Nico, Lamine y Mastantuono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés ya conoce el horario de la visita del Real Madrid a Mendizorroza

El Alavés ya conoce el horario de la visita del Real Madrid a Mendizorroza