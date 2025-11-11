El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Portugalete celebran su triunfo frente al Valladolid. IGNACIO PÉREZ

El Portugalete, rival del Deportivo Alavés en la segunda ronda de la Copa

Los albiazules visitarán al conjunto de Tercera RFEF la primera semana de diciembre

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:25

El Deportivo Alavés regresa a Bizkaia para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Los albiazules, que en el primer cruce golearon (0-7) ... al Getxo de División de Honor, cruzarán de la margen derecha a la izquierda para medirse al Portugalete de Tercera RFEF (quinta categoría).

