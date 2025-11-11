El Portugalete, rival del Deportivo Alavés en la segunda ronda de la Copa

El Deportivo Alavés regresa a Bizkaia para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Los albiazules, que en el primer cruce golearon (0-7) ... al Getxo de División de Honor, cruzarán de la margen derecha a la izquierda para medirse al Portugalete de Tercera RFEF (quinta categoría).

Fundado en 1909, el centenario conjunto jarrillero recibirá en La Florida (césped natural) a los de Eduardo Coudet la primera semana de diciembre en un duelo a partido único. Un rival de mayor entidad que el Getxo, ya que además de estar en una división superior, los dirigidos por Egoitz Bilbao son líderes del grupo cuatro de Tercera RFEF.

Un oponente, además, que ya sabe lo que es lograr una 'gesta' en esta Copa, ya que en la anterior ronda eliminó al Valladolid de Segunda División tras derrotarles por 1-0 con gol de Xabi Gómez. «Un partido muy bonito para disfrutar y poder llenar La Florida de nuevo. A ver si podemos repetir la machada», señaló el centrocampista del 'Portu' Iñaki Bilbao. «El Alavés es una maravilla. Queríamos un rival vasco e intentaremos hacerlo lo mejor posible como lo hicimos en la ronda anterior», añadió el central Unai Olaizola.

✅ ¡El @clubportugalete será nuestro rival en la Segunda Eliminatoria de Copa! 🏆



El encuentro se disputará el 2, 3 o 4 de diciembre, en horario aún por determinar.

La ilusión es grande en un equipo que en sus 116 años de historia ha estado tres veces en Segunda B (2006, 2016 y 2021) y por el que han pasado futbolistas destacados como Ander Capa, Jagoba Arrasate, Carlos Merino, Urko Vera o los exalbiazules Javi González, Asier Salcedo y Jon Moya. El Portugalete, que ya se midió en la Copa a un Primera División como el Betis en el curso 2019-20 en su estadio (victoria 0-3 verdiblanca), será una prueba más compleja que el Getxo para el Alavés.

Los babazorros no jugarán en césped artificial como en Gobela y evitan desplazamientos largos como a Cataluña, Baleares o Galicia. Sin embargo, no pueden confiarse a pesar de sacar cuatro categorías a los vizcaínos. Los de Coudet cayeron el curso pasado frente a la Deportiva Minera de Segunda RFEF en los penaltis en el estreno del entrenador argentino. No pueden fallar en La Florida si quieren seguir adelante en el torneo del ko, dándoles minutos a los menos habituales.