«Queremos que sea otra noche mágica como contra el Valladolid»

Aliviados, por un lado, y satisfechos, por el otro, porque su deseo se había cumplido prácticamente al cien por cien en el sorteo de Copa, ... llegaba el momento de los corrillos, los análisis y las primeras valoraciones a lo que acababa de deparar el bombo copero. El alivio llegaba porque se había evitado a los rivales lejanos y que, a priori, podían resultar menos atractivos para la afición. Y la satisfacción, porque con el Deportivo Alavés se colmaba el deseo de que la siguiente eliminatoria fuera un derbi. El favorito para casi todos era la Real Sociedad. Primero, porque en el vestuario jarrillero hay un buen ramillete de guipuzcoanos. Y segundo, por la propia rivalidad de enfrentarse al cuadro txuriurdin. El cuadro gasteiztarra era la segunda opción en las quinielas de los portugalujos.

«Es un rival conocido para nosotros, en Liga estamos jugando contra su tercer equipo. Es un derbi que afrontamos llenos de ilusión. A ver si podemos ganar de nuevo», desgranaba Iñaki Bilbao. El centrocampista gualdinegro señalaba igualmente que «somos conscientes de que la diferencia entre ambos la marcan las categorías, pero a un partido puede pasar de todo». «Ya se vio en la ronda anterior que fuimos capaces de superar al Valladolid», recuerda.

«La diferencia es tan grande que parten como favoritos, pero el hecho de que sea a un partido iguala todo este tipo de eliminatorias. Vamos a agotar todas nuestras opciones para poder pasarla», recalcaba el futbolista sestaotarra. «Nuestro primer objetivo es que nuestra afición llene nuestro campo, que viva una noche mágica como la que vivimos contra el Valladolid. Vamos a intentar regalarles otra noche como esa y que se vuelva a repetir el resultado».

Para el que seguro que esta eliminatoria ante el cuadro babazorro será un duelo un tanto especial es para Ibai Quintana, vitoriano y canterano del Alavés, ahora enrolado en las filas del Portugalete. «He pasado muchos años allí, tengo compañeros que todavía se mantienen allí. Al final, jugar contra el equipo de tu ciudad, al que llevas viendo desde pequeño, siempre es bonito», se sincera.

«Tienen un nivel altísimo, una plantilla muy amplia y se lo toman muy en serio, como se vio en la ronda anterior. Pero contra el Valladolid también parecía que era imposible y en noventa minutos lo hicimos», arenga el futbolista del cuadro jarrillero. «Vamos a afrontarlo con humildad, pero sabiendo que vamos a estar en el partido».

Poso en el pueblo

Satisfecho con el resultado del sorteo se mostraba también el presidente del club, Edu Rivacoba, quien destacaba que esta eliminatoria frente a los de Eduardo Coudet «es un partido para disfrutar, pero también para sacar tema económico, que es muy importante». Aunque por encima del aspecto monetario, vital para las arcas de los de la Margen Izquierda, el máximo mandatario gualdinegro ponía en valor que este tipo de duelos deben servir «para dejar un buen poso futbolístico en el pueblo, para crear sentimiento Portugalete, que la gente salga de La Florida satisfecha como el otro día, y que vuelva otra vez al campo a animar al equipo, que está en una posición envidiable en liga regular». «A ver si lo conseguimos entre todos», lanzaba.