El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yvonne Iturgaiz

«Queremos que sea otra noche mágica como contra el Valladolid»

El Portugalete acoge con ilusión la eliminatoria copera contra el Deportivo Alavés

Fernando Romero

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:56

Comenta

Aliviados, por un lado, y satisfechos, por el otro, porque su deseo se había cumplido prácticamente al cien por cien en el sorteo de Copa, ... llegaba el momento de los corrillos, los análisis y las primeras valoraciones a lo que acababa de deparar el bombo copero. El alivio llegaba porque se había evitado a los rivales lejanos y que, a priori, podían resultar menos atractivos para la afición. Y la satisfacción, porque con el Deportivo Alavés se colmaba el deseo de que la siguiente eliminatoria fuera un derbi. El favorito para casi todos era la Real Sociedad. Primero, porque en el vestuario jarrillero hay un buen ramillete de guipuzcoanos. Y segundo, por la propia rivalidad de enfrentarse al cuadro txuriurdin. El cuadro gasteiztarra era la segunda opción en las quinielas de los portugalujos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  5. 5

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  6. 6

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  7. 7

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  8. 8 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10

    El vertedero de Artxanda sufre riesgo de desplome y la reparación podría durar «años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Queremos que sea otra noche mágica como contra el Valladolid»

«Queremos que sea otra noche mágica como contra el Valladolid»