Coudet establece la doble punta en el Alavés: «Mis equipos juegan así»

El entrenador argentino apostó en las dos últimas jornadas por Lucas Boyé y Toni Martínez en el ataque, con un resultado que le anima a repetir la fórmula

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:13

El partido contra el Elche marcó un punto de inflexión. Y el encuentro contra el Valencia reafirmó ese nuevo rumbo que ha cogido el Alavés. ... El conjunto albiazul no sólo ha mostrado un colmillo más afilado con 4,5 ocasiones de media entre los palos en los dos últimos encuentros, cuando antes rondaba los 3,1. También ha conseguido asfixiar al rival en su campo. Un cambio provocado desde la pizarra. Eduardo Coudet alteró el dibujo para jugar con una doble punta y prescindir del habitual ya hombre de enganche. Y los resultados le han convencido. Una fórmula de sobra conocida por él. «Siempre digo que mis equipos han jugado así», ha comentado este sábado en la previa del partido ante el Rayo Vallecano en Madrid.

