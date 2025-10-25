La telaraña se teje desde la delantera

El Deportivo Alavés ha multiplicado su poder ofensivo en las últimas dos jornadas. Los albiazules han pasado de marcar 0,86 goles y disparar 3, ... 14 veces a puerta, de media, en los primeros siete partidos a anotar 1,5 tantos y chutar en 4,5 ocasiones entre palos en los choques frente a Elche y Valencia. Un aumento que ha coincidido con la presencia de Toni Martínez y Lucas Boyé en las alineaciones. «Con dos delanteros se genera mucho más. Nos sentimos muy cómodos los dos, estamos encajando muy bien. Se ha notado ese impacto de manera positiva en el ataque del equipo», explicó el murciano, que puso en valor el trabajo oscuro de ambos.

«Los defensas nos dicen tras los partidos que somos muy pesados», añadió Martínez, quien ejemplificó el esfuerzo realizado por ambos en ataque. Más allá de sus goles al Elche y de sus ocasiones -tres el ex del Oporto y seis el ex del Granada- sin dar en la diana frente al Valencia, Martínez y Boyé han sido los encargados de liderar la presión intensa y colectiva albiazul. Son los dos primeros en entorpecer la salida de balón rival. «Todos hacemos un gran esfuerzo, empezando por Lucas y Toni», explicó Sivera, Zamora de LaLiga con ocho goles encajados.

46 sprints realizados por Boyé en el choque ante el Valencia en Mendizorroza

4 balones recuperados en campo rival por Toni Martínez en el partido frente al Elche

Una labor exitosa por la solidez mostrada por el Alavés -equipo menos goleado de Primera- que ambos llevan en su ADN. «La responsabilidad más grande de un delantero es el gol, aunque hay muchas otras funciones importantes: generar el momento en que el equipo está apretado con un desahogo, la presión para que el rival no salga con tanta facilidad...», confesó Boyé en este periódico. Una declaración de intenciones que ha cumplido el argentino, tercer babazorro con más recuperaciones en campo rival. Un trabajo 'sucio' que también hace Toni Martínez.

Los Primeros en presionar «Los defensas rivales nos dicen que somos muy pesados», desveló Toni Martínez esta semana

Nuevo sistema La doble punta ha afilado el ataque albiazul, con 4,5 tiros a puerta por partido en las dos últimas jornadas

Frente al Elche, el '11' se llevó cuatro pelotas en territorio ilicitano. «Somos los primeros defensas. Igual que queremos que nos traigan el balón para finalizar, nosotros también tenemos que defender en bloque», detalló el murciano, quinto jugador albiazul con más recuperaciones en 'zona enemiga'. Además, domina los cielos de LaLiga. Con 47 duelos aéreos ganados, Martínez es el rey de esta estadística en la que manda el Alavés (180).

Al sprint

El empate ante el Valencia dejó un sabor agridulce en el vestuario del Alavés. «Sólo nos faltó el gol», repiten desde un equipo en el que sus dos delanteros tuvieron ocasiones que «no quisieron entrar», como relató Martínez. Sin embargo, en ese encuentro, Boyé y Toni se vaciaron en la presión, al salir disparados detrás de los saques de portería de Agirrezabala como hicieron con los de Iñaki Peña ante el Elche.

Entre ambos partidos, el argentino realizó 83 sprints -carreras a más de 21 kilómetros por hora- y Toni 81. 41,5 por encuentro en el caso de Boyé y 40,5 en el del murciano que mejoran los 35 de media de LaLiga y los 37 del Alavés. Y su velocidad promedio superó los 6 kilómetros por hora. Un ejemplo del esfuerzo constante realizado por los dos puntas, que llevan la voz cantante en la presión aguda que realiza de forma coral el Alavés para recuperar la pelota con rapidez. «El trabajo empieza en los delanteros», avisa Coudet. Boyé fija a los defensas y baja y guarda unos balones que Martínez busca al espacio y por alto.