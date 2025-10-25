El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Boyé pugna por el balón ante la defensa del Valencia. Igor Martín
Deportivo Alavés

La telaraña se teje desde la delantera

Boyé y Toni Martínez figuran en el 'top 5' de recuperadores del Alavés en campo rival. Inician la presión con sus más de 40 sprints por partido

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:48

Comenta

El Deportivo Alavés ha multiplicado su poder ofensivo en las últimas dos jornadas. Los albiazules han pasado de marcar 0,86 goles y disparar 3, ... 14 veces a puerta, de media, en los primeros siete partidos a anotar 1,5 tantos y chutar en 4,5 ocasiones entre palos en los choques frente a Elche y Valencia. Un aumento que ha coincidido con la presencia de Toni Martínez y Lucas Boyé en las alineaciones. «Con dos delanteros se genera mucho más. Nos sentimos muy cómodos los dos, estamos encajando muy bien. Se ha notado ese impacto de manera positiva en el ataque del equipo», explicó el murciano, que puso en valor el trabajo oscuro de ambos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  3. 3

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  6. 6

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  7. 7 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  8. 8

    Casi 1.600 personas se vacunan en La Casilla en su primer día de apertura
  9. 9

    Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»
  10. 10

    ¿Por qué a Valverde le sancionaron con 4 partidos y a Flick solo con uno pese a sus cortes de manga tras ser expulsado?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La telaraña se teje desde la delantera

La telaraña se teje desde la delantera