El Alavés gana mucho más que tres puntos: «Nos da confianza para seguir creyendo»

Antes de medirse al Espanyol, el vestuario del Deportivo Alavés sentía que los méritos futbolísticos no se habían traducido en suficientes victorias. La frase «tenemos ... menos puntos de los que merecemos» se repetía en público y en privado por Eduardo Coudet, sus jugadores y hasta fue verbalizada por el entrenador rival, Manolo González, en la previa. «Con el tiempo, el fútbol nos va a recompensar», avisó el Chacho. Y el triunfo (2-1) ante los catalanes tuvo el sabor de un premio que había sido esquivo anteriormente a pesar de comprar muchos boletos en cuanto a juego y ocasiones para lograrlo.

«Era un partido importante de ganar para darnos tranquilidad», reconoció el entrenador argentino. Aunque el Alavés lleva toda la temporada cómodamente instalado en la mitad de la tabla, el empate (0-0) frente al Valencia y la derrota (1-0) en Vallecas, dos resultados negativos envueltos en la falta de gol y en la acumulación de contratiempos en una defensa sólida pero con cada vez menos piezas, hacían que la inquietud emergiera en un bloque con las ideas muy claras.

«Estábamos muy contentos con el rendimiento más allá de que no se había visto reflejado en los últimos dos partidos en los puntos. Las sensaciones son muy buenas porque venimos mostrando buen fútbol. Conseguimos ganar y eso nos da esa cuota de confianza para seguir creyendo en lo que hacemos», reflexionó Boyé, gran artífice con sus robos y su gol del triunfo babazorro frente al Espanyol.

El delantero argentino explicó el sentir de una plantilla que dejó atrás dos jornadas amargas. La sequía goleadora de 185 minutos la mandaron al limbo con el tanto de Denis Suárez en el arranque y yéndose 2-0 al descanso. Y aunque notaron la falta de centrales, su defensa de cuatro laterales resistió las embestidas del Espanyol. Un esfuerzo colectivo que exprimieron para que no les privaran de su botín. «El fútbol a veces te quita, otras te da, y en esta ocasión fue cara», confesó el medio gallego, que puso en valor la resiliencia vitoriana a pesar de la falta de centrales.

«Hablamos con los jugadores que era muy importante ganar. Además de sostener sensaciones y una idea hay que sumar de tres» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

«Si piensan que es fácil meternos un gol colgando balones... Somos el equipo menos goleado de LaLiga. Estamos encajando poco y si estamos un poco acertados costará muchos ganarnos. Estamos generando muchas ocasiones. Contra el Valencia y el Rayo no entraron pero ante el Elche metimos tres goles, frente al Espanyol hemos hecho dos y en los primeros 25 minutos hemos generado mucho», añadió Denis destacando el notable juego de un Alavés que se gustó en la primera parte y sobrevivió en la segunda.

Seis puntos sobre el descenso

El arranque vitoriano fue de alto nivel, con triangulaciones, fluidez en el pase y multitud de ocasiones. El camino a seguir para un equipo que a largos tramos está mostrando buen fútbol y que ante el Espanyol logró traducirlo en un triunfo necesario. «Hablamos con los jugadores de que era muy importante ganar. Habíamos dejado pasar alguna oportunidad a pesar de las buenas sensaciones ante el Rayo y el Valencia. Podíamos haber logrado seis puntos pero sólo conseguimos uno. Además de sostener sensaciones y una idea hay que sumar de tres», avisó Coudet.

Los albiazules, exhaustos tras su resistencia final pero satisfechos con la victoria lograda, celebraron el triunfo por todo lo alto con la afición y en el vestuario. La octava posición y los seis puntos sobre el descenso dan tranquilidad a una plantilla que visitará al Girona el sábado (14.00 horas) cargada de moral.