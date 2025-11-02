Coudet: «Era un partido importante de ganar para darnos tranquilidad»

Jon Aroca Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:15 Comenta Compartir

«Ha sido un partido muy entretenido hasta el final para el de fuera, a mi eso no me hace tanta gracia». Al Chacho Coudet le hubiera gustado no tener que esperar hasta el último segundo para asegurar la victoria ante el Espanyol, pero también ha valorado el desempeño físico y futbolístico de sus jugadores. «Era un partido importante de ganar para darnos esa tranquilidad. Hemos sido merecedores ante un rival que nos lo ha hecho muy difícil hasta el final. Puedo sacar muchas cosas positivas, prefiero ver eso que lo que nos ha tocado sufrir», ha analizado el entrenador del Alavés tras el partido. Un triunfo como recompensa a una primera parte de juego fluido, el que quiere él, y el sufrimiento de una segunda con el que también se ha mostrado conforme.

«Es difícil sostener el juego durante noventa minutos. Si hubiésemos podido embocar uno más y tener esa tranquilidad del resultado podíamos haber sostenido más tiempo ese juego. Pero con el 2-1 había que trabajar», ha explicado el argentino. En ese momento el Alavés ha tenido que capear con el poderosísimo juego aéreo del rival, uno de los mayores quebraderos de cabeza para Coudet. «Hemos intentado contrarrestarlo, pero a partir del 2-1 han llovido muchas pelotas al área, sobre todo desde los costados. Tienen gente muy importante de área», ha detallado. Y todo ello con una defensa muy mermada. «No tenemos centrales de posición, pero lo han hecho muy bien», ha valorado. Los cambios, como el de Benavídez, han ido orientados a ese guion de partido. También la decisión de mantener en el campo a Boyé. «Nos comemos la expulsión de Lucas por no poder quitarlo. Si lo quitábamos a ver quién nos quedaba delante para hacer lo que hace él», ha reconocido.

En ese contexto ha apostado por dar entrada, a la vez, a Carlos Vicente y Abde. No es habitual para un entrenador dado a situar en los extremos a jugadores de mucho juego interior que junte a los dos futbolistas más verticales del ataque, pero cree que lo pedía el plan de partido. «La intención para cerrar el partido era sacar a los dos jugadores más rápidos que tenemos fuera. Hemos tenido las situaciones pero no han entrado», ha analizado. Tanto Vicente como Abde -que se ha topado con el palo- han gozado de situaciones prometedoras para poner un 3-1 que hubiera ahorrado al Alavés un serio sobresalto.

Sobre esa cierta falta de puntería también ha insistido el entrenador. Porque si bien los dos goles han permitido romper la racha de dos encuentros consecutivos sin ver portería el entrenador cree que su Alavés también ha generado ocasiones de suficiente calidad como para ampliar su cuenta anotadora. Algo en lo que crecer. «Tengo plena confianza en los jugadores que tenemos. Han llegado dos goles en la primera parte pero también hemos desaprovechado unas cuantas. Hemos tenido situaciones muy claras», ha desgranado.

Pero el encuentro sirve, sobre todo, para que el equipo lograse los puntos que le han faltado en las últimas jornadas aunque, a juicio de Coudet, hubiera merecido un premio mayor. Algo clave para tener mayor tranquilidad con la que afrontar los próximos compromisos ligueros. El siguiente, el sábado (14.00 horas) ante el Girona. «Hay que hacerse fuerte en casa porque salir es muy difícil. Intentamos sostener una manera de jugar tanto dentro como fuera, pero es evidente que nos sentimos más cómodos jugando con nuestra gente. Era muy importante y lo habíamos hablado en la previa con los jugadores. Habíamos dejado pasar alguna oportunidad a pesar de las buenas sensaciones. Porque a partir de sostener una idea hay que sumar de tres», ha sentenciado.