Denis Suárez termina con la sequía de 185 minutos sin gol del Alavés

El Deportivo Alavés ha vuelto a celebrar un gol en Liga 185 minutos después. Desde el tanto que Boyé anotó en el tiempo añadido en ... el triunfo (3-1) sobre el Elche el 5 de octubre, los vitorianos no sabían lo que era saborear una diana. Se habían quedado a cero en las últimas dos jornadas frente a Valencia (0-0) y Rayo (1-0). Una sequía que ha roto Denis Suárez al marcar en el minuto 5 frente al Espanyol.

En una larga jugada, llevando la pelota de derecha a izquierda tocando, Boyé le ha rebañado el balón a Riedel y lo ha abierto para la llegada por la banda de Aleñá. El '10', en el costado zurdo, la ha puesto atrás, la pelota ha pegado en un defensa y Denis Suárez, solo, ha colocado el balón en el fondo de la red. Éxtasis en Mendizorroza y primer gol del gallego con la camiseta del Alavés.

Después de fabricar con su centro el tanto de la victoria en el derbi en San Mamés que introdujo Berenguer en su portería, el ex del Villarreal ha festejado su primera diana albiazul en el Paseo de Cervantes dedicándosela a su hijo. Un gol para respaldar la confianza del Chacho en un Suárez que por segunda jornada consecutiva ha sido titular en el doble pivote junto a Blanco.