Denis Suárez termina con la sequía de 185 minutos sin gol del Alavés
Primer tanto del centrocampista gallego de albiazul tras fabricar la diana en propia de Berenguer en el triunfo en San Mamés
Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:43
El Deportivo Alavés ha vuelto a celebrar un gol en Liga 185 minutos después. Desde el tanto que Boyé anotó en el tiempo añadido en ... el triunfo (3-1) sobre el Elche el 5 de octubre, los vitorianos no sabían lo que era saborear una diana. Se habían quedado a cero en las últimas dos jornadas frente a Valencia (0-0) y Rayo (1-0). Una sequía que ha roto Denis Suárez al marcar en el minuto 5 frente al Espanyol.
El primero en Mendi con nuestra gente.— Deportivo Alavés (@Alaves) November 2, 2025
¡¡Y con dedicatoria especial!!#LALIGAEASPORTS#AlavésEspanyol | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/NlFqGwujr6
En una larga jugada, llevando la pelota de derecha a izquierda tocando, Boyé le ha rebañado el balón a Riedel y lo ha abierto para la llegada por la banda de Aleñá. El '10', en el costado zurdo, la ha puesto atrás, la pelota ha pegado en un defensa y Denis Suárez, solo, ha colocado el balón en el fondo de la red. Éxtasis en Mendizorroza y primer gol del gallego con la camiseta del Alavés.
🆕 El primero NUNCA se olvida. @DenisSuarez6 | @Alaves | LALIGAHighlights pic.twitter.com/FFmeigNZ7Z— LALIGA (@LaLiga) November 2, 2025
Después de fabricar con su centro el tanto de la victoria en el derbi en San Mamés que introdujo Berenguer en su portería, el ex del Villarreal ha festejado su primera diana albiazul en el Paseo de Cervantes dedicándosela a su hijo. Un gol para respaldar la confianza del Chacho en un Suárez que por segunda jornada consecutiva ha sido titular en el doble pivote junto a Blanco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión