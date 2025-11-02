El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
Denis Suárez celebra su gol al Espanyol dedicándoselo a su hijo. D. ALAVÉS

Denis Suárez termina con la sequía de 185 minutos sin gol del Alavés

Primer tanto del centrocampista gallego de albiazul tras fabricar la diana en propia de Berenguer en el triunfo en San Mamés

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

El Deportivo Alavés ha vuelto a celebrar un gol en Liga 185 minutos después. Desde el tanto que Boyé anotó en el tiempo añadido en ... el triunfo (3-1) sobre el Elche el 5 de octubre, los vitorianos no sabían lo que era saborear una diana. Se habían quedado a cero en las últimas dos jornadas frente a Valencia (0-0) y Rayo (1-0). Una sequía que ha roto Denis Suárez al marcar en el minuto 5 frente al Espanyol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, recibe el alta médica tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
  6. 6

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  7. 7

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  8. 8

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10

    371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Denis Suárez termina con la sequía de 185 minutos sin gol del Alavés

Denis Suárez termina con la sequía de 185 minutos sin gol del Alavés