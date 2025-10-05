El Alavés se reencuentra con su mejor versión

El Alavés necesitaba un partido completo, coral, para dejar a un lado las dudas de las últimas tres jornadas. Y los albiazules lo firmaron en ... Mendizorroza frente al invicto Elche, consiguiendo una victoria inapelable (3-1). Más allá de la locura final, los vitorianos superaron en todos los registros al combinado de Eder Sarabia logrando un triunfo redondo que les permite irse con tranquilidad al parón.

La alineación de Coudet, con dos delanteros y sin Carlos Vicente, sorprendió a un conjunto visitante que sólo dominó en los primeros compases. A partir de ahí, el Alavés mandó con Abde y Calebe percutiendo por los costados. Los albiazules, intensos en la presión y dinámicos en ataque, mordieron a un Elche al que no le duraba el balón. No dieron en la diana en la primera mitad, pero los remates cercanos al área fueron múltiples.

La lesión de Calebe y la entrada de Vicente no hizo más que incidir en el plan albiazul. Los vitorianos bombardeaban el área del Elche desde las bandas. Blanco, de un zurdazo, probó a Iñaki Peña al inicio de la segunda mitad. Tenaglia rozó el gol de cabeza y en un córner, en otra jugada a balón parado de pizarra del Chacho, el balón le golpeó a Núñez en la mano. Penalti que Vicente no falló. Tres de tres para el aragonés desde los 11 metros.

El gol dejó aturdido al Elche y desató al Alavés. Toni Martínez tuvo cinco minutos mágicos tras el 1-0 que 'finiquitaron' el triunfo. Affengruber le derribó cuando enfilaba portería y los visistante se quedaron con 10. Y poco después, el murciano cogió el balón, corrió y lanzó un latigazo que certificó el 2-0.

La victoria tuvo suspense para los babazorros porque André Silva, en un remate que Sivera no pudo atajar tras un centro de Valera que casi sale de línea de fondo, recortó distancias. El final del partido entró en el manicomio. Pero en la siguiente jugada, Yusi y Boyé se divirtieron en el área y sus combinaciones acabaron en el primer gol del argentino. Premio albiazul tras varios partidos sin conseguir el botín a su merecimiento. El Alavés reencontró su mejor versión ante la revelación de LaLiga.