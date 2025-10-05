El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés celebran el gol de Toni Martínez.

Alavés 3-1 Elche

El Alavés se reencuentra con su mejor versión

Los albiazules superan al invicto Elche en un partido completo que tuvo un final alocado

Jon Prada

Domingo, 5 de octubre 2025, 16:11

El Alavés necesitaba un partido completo, coral, para dejar a un lado las dudas de las últimas tres jornadas. Y los albiazules lo firmaron en ... Mendizorroza frente al invicto Elche, consiguiendo una victoria inapelable (3-1). Más allá de la locura final, los vitorianos superaron en todos los registros al combinado de Eder Sarabia logrando un triunfo redondo que les permite irse con tranquilidad al parón.

