Igor Martín

Detienen el partido Alavés-Elche por los gritos contra Rafa Mir

Desde el fondo de Polideportivo se ha cantado «Rafa Mir, violador» durante su sustitución

Jon Ander Goitia

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:45

Comenta

El árbitro del partido que enfrenta al Alavés y el Elche ha detenido momentáneamente el encuentro en el 68 minuto por los gritos contra Rafa ... Mir. Ortiz Arias ha tomado esta decisión durante la sustitución del delantero ilicitano después de que desde el fondo de Polideportivo se hayan lanzado cánticos contra el futbolista: «Rafa Mir, violador».

