Detienen el partido Alavés-Elche por los gritos contra Rafa Mir

El árbitro del partido que enfrenta al Alavés y el Elche ha detenido momentáneamente el encuentro en el 68 minuto por los gritos contra Rafa ... Mir. Ortiz Arias ha tomado esta decisión durante la sustitución del delantero ilicitano después de que desde el fondo de Polideportivo se hayan lanzado cánticos contra el futbolista: «Rafa Mir, violador».

El colegiado ha activado el protocolo de LaLiga y se ha acercado a la zona de los banquillos para dialogar con un miembro de la Ertzaintza. Tras una breve conversación, ha señalado al sector donde han tenido lugar los cánticos. Acto seguido, desde la megafonía se ha mostrado un mensaje en el que el club señala que denuncia cualquier acto violento e insultos.

La sustitución de Rafa Mir ha sido la puntilla de una tarde tensa. Desde el inicio del partido la afición albiazul le ha silbado en cada ocasión que ha jugado el balón. Lo mismo durante la sustitución, momento en el que se han escuchado los cánticos que han llevado al colegiado a detener el encuentro.

El origen de este conflicto se remonta al 3 de septiembre de 2024. Rafa Mir fue detenido después de que una mujer de 25 años denunciase la presunta agresión que sufrieron tanto ella como una compañera de 21 años en la casa del futbolista. En el acto, además, también participó otro hombre, según recoge la denuncia en la que la víctima añadió que precisó asistencia en el hospital.