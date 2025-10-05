La afición del Alavés muestra su apoyo a Palestina en la previa del partido

Jon Ander Goitia Domingo, 5 de octubre 2025, 14:12 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

Centenares de aficionados del Alavés se han concentrado este domingo en la previa del partido ante el Elche para mostrar su apoyo a Palestina. El acto, convocado por Iraultza, ha tenido lugar en los exteriores del estadio de Mendizorroza, en Vitoria. Bajo el lema 'Palestina askatu (libertad para Palestina)', los asistentes han exigido el fin del conflicto que asola a la población palestina.

El fondo que ocupa la grada de animación ha permanecido vacío durante los primeros cinco minutos del duelo. En la grada se ha desplegado una pancarta enorme en la que el 'Gernika', con los colores de la bandera palestina, ha servido de marco para trasladar el mensaje. Asimismo, debajo había una pancarta con el mensaje «Más de 20.000 niños asesinados. Stop Genocidio. Palestina libre».

Ampliar Algunos aficionados evocan con muñecos y otros elementos cubiertos con sangre roja a los niños asesinados en Gaza.

Acto seguido, la afición congregada en los exteriores ha trasladado el altavoz al interior del estadio albiazul. Cumplido el minuto cinco, los participantes en la concentración han accedido al interior del campo bajo una ovación cerrada del resto del público. Durante varios segundos el foco se ha desviado del campo y los gritos que han retumbado el estadio han sido en favor de Palestina.

Ampliar I. Martín

Todo esto se produce un día después de que el Athletic brindase este sábado un homenaje al pueblo palestino bajo el lema «Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa» ('El Athletic en favor de Palestina. Parad el genocidio'), eslogan que el club rojiblanco lanzó por la megafonía. En el centro del campo se reunieron once refugiados palestinos residentes en Euskadi, representantes de la UNRWA (la agencia de Naciones Unidas dedicada a ayudar refugiados) y Honey Thaljieh, excapitana, cofundadora de la selección femenina de Palestina y embajadora del Athletic.