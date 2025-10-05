Coudet explica la razón de las suplencias de Guridi El mediapunta guipuzcoano no ha participado en los últimos tres partidos

Jon Guridi se había adueñado de la mediapunta del Alavés. Era un hombre fijo. Sin embargo, el guipuzcoano ha desaparecido de los planes de Coudet. No juega desde el 20 de septiembre, aquella derrota (1-2) contra el Sevilla en Mendizorroza. Desde entonces, tres partidos en los que ha sido inédito.

El técnico albiazules ha abordado su suplencia en la rueda de prensa posterior del triunfo contra el Elche. Y ha razonado su decisión. «Está por ser papá. Hace 15 días que no sale y tiene su ocupación», ha revelado. Una paternidad que por el momento no se ha dado, pero que será cuestión de días que el '18' albiazul sea padre por segunda vez.

El entrenador argentino ha vuelto a hablar de la cara oculta del fútbol. La realidad que viven los futbolistas lejos de los campos y que les afecta en sus actuaciones. «Pasan un montón de cosas, cosas familiares. Son personas», ha concluido.

