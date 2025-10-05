Coudet: «Al descanso ya teníamos que ir ganando»

Jon Ander Goitia Domingo, 5 de octubre 2025, 17:06 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

Comentó Eduardo Coudet en la previa del Alavés-Elche que «necesitamos una victoria, el equipo lo viene haciendo bien». Ese esquivo botín que reconociese el esfuerzo de los últimos tres partidos sobre el verde. Y el premio ha llegado este domingo de la manera más brillante. «Hicimos un partido muy bueno, un encuentro muy controlado. En el primer tiempo merecíamos ir por delante, pero no estábamos acertados: entraba una pierna, estábamos cerca o se iba desviado», ha apuntado el técnico, feliz por la actuación de sus hombres.

El entrenador argentino tenía claro que era cuestión de tiempo que la dinámica cambiase. «Sigo diciendo que más allá del partido de hoy, el equipo venía haciendo muchas cosas bien. Uno de nueve era injusto. Internamente, todo lo que veníamos generando necestiábamos tener más finalizaciones. Finalizar constantemente es importante». Y vaya si han fijado la mira en la portería. 13 disparos y 15 saques de esquina son el mejor reflejo de ese perfil ofensivo, ese colmillo que ha mostrado el Alavés durante los 95 minutos del partido.

El propio Coudet ha repasado casi de memoria todas las acometidas albiazules, nombre por nombre. El equipo ha inclinado casi 90 grados el campo hacia la portería de Iñaki Peña. «Estábamos sosteniendo sin muchos goles ofensivo y teníamos muchos jugadores ofensivos. Hay que generar. Hicimos hincapié en finalizar. Siempre es bueno que marquen los delanteros, viven del gol». Y hoy han visto puerta Lucas Boyé y Toni Martínez.

Alta intensidad

Pero esa superioridad no sólo se ha visto en las ocasiones de gol. También por la intensidad a la hora morder al rival para robarle rápido el balón. Una muestra del sacrificio colectivo. «Hemos podido sostener el ritmo para neutralizar a un rival que maneja la pelota y eso implica un físico alto». De ahí que el estado de los jugadores sea un factor determinante en el once. «Yusi no llegaba al 100% contra el Mallorca, que tiene cuatro tipos de mucha altura y a veces tenemos que compensar. Pero lo está haciendo muy bien. Un día le tocará a uno y otro a otro», ha apuntado.

El técnico albiazul ha elogiado la actuación de su equipo, pero reconoce que el nivel del bloque le enfrenta a un papelón. «Elegir el once no es fácil, pero es un problema que me gusta tener. El grupo está enchufado». El resultado de un nuevo Alavés. «Hemos cambiado desde el torneo pasado a este y es muy evidente. Lo más difícil en el futbol es jugar simple, y eso me gusta de mi equipo», ha conlcuido, con un claro mensaje dirigido a Eder Sarabia, técnico del Elche, quien ha señalado que «el Alavés hace cosas simples, pero las hace muy bien».

