Calebe es sustituido con molestias en el muslo a los 37 minutos

Calebe Gonçalves únicamente pudo aguantar 37 minutos sobre el césped de Mendizorroza. El atacante brasileño, titular en la banda derecha y muy activo en la ... primera media hora ante el Elche, tuvo que retirarse por molestias en el muslo izquierdo antes del descanso. En su lugar entró Carlos Vicente, suplente de inicio frente a los ilicitanos.

En el banquillo, los servicios médicos le colocaron al brasileño hielo en el cuádriceps de la pierna izquierda. Un nuevo percance físico para un Calebe que en Getafe tuvo que ser sustituido en el descanso tras sufrir un 'bocadillo' en la pierna derecha.

En sus 36 minutos ante el Elche, el ex de Fortaleza, que fue titular por segunda vez esta temporada tras salir de inicio en el Coliseum, estuvo incisivo por la banda derecha. Yéndose de fuera hacia adentro, el zurdo realizó una jugada por el costado cuyo pase atrás tuvo que sacar la defensa del Elche bajo palos y lo probó de un disparo lejano. Sin embargo, tuvo que dejar el césped en el minuto 36 para que sus problemas físicos no fueran a mayores. Veremos cuál es el alcance de su dolencia.