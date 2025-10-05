El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Calebe. IGOR MARTÍN
Alavés-Elche

Calebe es sustituido con molestias en el muslo a los 37 minutos

Carlos Vicente entra en lugar del brasileño, muy activo en la banda derecha

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:58

Calebe Gonçalves únicamente pudo aguantar 37 minutos sobre el césped de Mendizorroza. El atacante brasileño, titular en la banda derecha y muy activo en la ... primera media hora ante el Elche, tuvo que retirarse por molestias en el muslo izquierdo antes del descanso. En su lugar entró Carlos Vicente, suplente de inicio frente a los ilicitanos.

