Los méritos del Alavés se traducen por fin en puntos

Le costó al Alavés en Mendizorroza dar buena cuenta del Elche, equipo revelación pese a ser un recién ascendido. Hasta que bien entrada la segunda ... mitad, dio el primer paso al adelantarse en el marcador. Tantos córners y jugadas a balón parado propiciaron el penalti que forzó Tenaglia con una mano de su defensor. Lo convirtió Carlos Vicente gracias a un duro disparo cruzado por alto. Hay que reconocer que el argentino no sólo cumple en cualquier puesto de la defensa, sino que ya avisó antes en ataque, con otro remate de cabeza que se fue fuera por poco. Y otro de los protagonistas del partido fue el segundo delantero Toni Martínez, que acto seguido forzó la expulsión de Affengruber como último hombre. Apenas un par de minutos después, el murciano anotó el segundo gol, el de la puntilla, con un disparo inapelable marca de la casa, previa cabalgada. Porque en estos minutos estuvo la clave de una victoria más que merecida en el mejor encuentro de la temporada por parte del Alavés.

Después, un pequeño susto con tanto visitante del oportunista delantero portugués André Silva. Pero ese pequeño incendio fue sofocado rápidamente por Lucas Boyé, quien inauguró su cuenta esta temporada. Tampoco anotó otro goleador foráneo como Rafa Mir ni se pudo estrenar su compañero Álvaro Rodríguez. Este último coincidió en el campo con un compañero suyo en la cantera del Real Madrid, como nuestro lateral izquierdo Yusi, que sigue afianzándose cada vez más en su puesto. Como también el central Pacheco, pese a jugar casi todo el choque con una tarjeta amarilla. Y qué decir de Jonny, que no se ha perdido ni un minuto hasta ahora.

En cualquier caso, cabe resaltar la labor en ambas áreas del Alavés, que por fin se tradujo en otros tres puntos de una tacada, para los que hubo que picar mucha piedra. De esta forma, el conjunto alavesista presionó con ahínco y determinación la aseada salida de balón de los forasteros. Sin embargo, los albiazules acabaron el duelo con la misma posesión de la pelota que un bloque que nunca había perdido esta faceta durante el curso y al que rompió su imbatibilidad.

Ante un Elche con tres centrales y de la mano de un técnico 'jugón' como Eder Sarabia, nuestro homólogo el 'Chacho' Coudet le dio de su misma medicina a base de intentar recuperar el esférico en campo contrario. Y la verdad es que se consiguió minimizar sus peligrosos contragolpes, con la única pega de que tuvimos que disparar mucho más a puerta para marcar con suficiencia. Ya no sólo goleamos a balón parado, sino que también esta vez armamos jugadas de mérito para lo que tuvieron mucho que ver las sustituciones en el ecuador de la segunda mitad. Y aquí hay que destacar a todo el centro del campo albiazul, con Carlos Vicente, que sustituyó antes del descanso al habilidoso pero de nuevo lesionado Calebe Gonçalves.

De inicio, Abde sumó su tercera titularidad consecutiva, Pablo Ibáñez se volvió a hartar a presionar al igual que su capitán y mandamás Antonio Blanco, que vio una amonestación en la primera mitad. Pero fue significativo que los cambios de estos tres hombres fueran el presagio del triunfo y los goles por doquier. Es así como el vitoriano Guevara se enfundó su bracelete para actuar de ancla y por delante, tanto Aleñá como Denis Suárez se encargaron de manejar la medular para que empezaran a fructificar las más claras ocasiones de gol. Después de madurar al contrincante, llegó la expresión de júbilo en modo de recompensa para afianzarnos en la zona tranquila de la tabla antes del parón de selecciones. El caso es que este Alavés traduce por fin en puntos sus buenas sensaciones y obtiene respuestas a sus méritos. Sin olvidar que después vienen tres partidos ante rivales de nuestra Liga, como Valencia, Rayo Vallecano fuera y Espanyol, otra vez en casa, para soñar con una temporada de salvación holgada.