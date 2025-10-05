El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sivera se estira para atajar un lanzamiento visitante. Igor Martín
Alavés 3-1 Elche

Los méritos del Alavés se traducen por fin en puntos

Los albiazules picaron piedra y acabaron casi con la misma posesión que el Elche, la revelación de la Liga

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:45

Comenta

Le costó al Alavés en Mendizorroza dar buena cuenta del Elche, equipo revelación pese a ser un recién ascendido. Hasta que bien entrada la segunda ... mitad, dio el primer paso al adelantarse en el marcador. Tantos córners y jugadas a balón parado propiciaron el penalti que forzó Tenaglia con una mano de su defensor. Lo convirtió Carlos Vicente gracias a un duro disparo cruzado por alto. Hay que reconocer que el argentino no sólo cumple en cualquier puesto de la defensa, sino que ya avisó antes en ataque, con otro remate de cabeza que se fue fuera por poco. Y otro de los protagonistas del partido fue el segundo delantero Toni Martínez, que acto seguido forzó la expulsión de Affengruber como último hombre. Apenas un par de minutos después, el murciano anotó el segundo gol, el de la puntilla, con un disparo inapelable marca de la casa, previa cabalgada. Porque en estos minutos estuvo la clave de una victoria más que merecida en el mejor encuentro de la temporada por parte del Alavés.

