Los cinco minutos mágicos de Toni Martínez: fuerza una expulsión y marca el 2-0 de un jugadón Partidazo del murciano, que se tuvo que retirar después tocado en un hombro derecho que le condicionó durante la semana

Jon Prada Domingo, 5 de octubre 2025, 15:59

Los problemas en el hombro derecho hicieron que Toni Martínez estuviera entre algodones durante toda la semana. Sin embargo, el delantero murciano trabajó para estar ante el Elche y fue clave en la victoria (3-1) ante los ilicitanos.

Titular y compartiendo dupla con Boyé, Martínez se vació en la presión y en el trabajo. Sin embargo, su impacto en el partido fue definitivo tras el 1-0 de Carlos Vicente. Tres minutos después del gol de penalti del aragonés, el murciano se fue en carrera con potencia y Affengruber le derribó. Roja directa para el defensor austríaco.

Y a los dos minutos, golazo de Martínez. El '11' cogió el balón lejos del área, dejó a sus rivales atrás con fuerza y lanzó un latigazo que dejó petrificado a Iñaki Peña. 2-0 y éxtasis en Mendizorroza. El murciano, después de una semana de gran esfuerzo para jugar, lo celebró con rabia. Era su segundo tanto del curso.

Sin embargo, cuatro minutos después, se tiró al suelo tocado en el hombro derecho. Parada entró en su lugar con la ovación de Mendizorroza. El murciano fue decisivo en la victoria ante el Elche con cinco minutos mágicos.

