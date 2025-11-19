La Vital brinda con Talgo «por otros 175 años más»

Un siglo y tres cuartos de historia. Semejante antigüedad sólo estaba al alcance en Euskadi, hasta ahora, de LEA y de Orbea. Pero la Vital ... ya tiene 175 años. El aniversario de la antigua Caja de Ahorros de Vitoria, hoy convertida en la Fundación Vital, congregó este miércoles a más de 170 personalidades arroparon en el hotel Jardines de Uleta a la entidad que hoy preside Jon Urresti.

La celebración sirvió a la fundación bancaria para soplar las velas reivindicando el éxito de la 'Operación Talgo'. La entrada de la Vital en el accionariado del fabricante de trenes junto a Jainaga (que estuvo presente en la cita), el Gobierno vasco y BBK supone el primer paso dentro de un giro de la fundación hacia inversiones que garanticen el arraigo de empresas estratégicas. Y ese primer hito, a la espera de que se ratifique en la junta de accionistas de diciembre, fue el emblema con el que la entidad quiso presumir de servicio a la sociedad. «Vital Fundazioa quiere que Álava y Vitoria sigan siendo industria porque la industria genera actividad económica y empleo de calidad. Y no hay mejor empuje social que un empleo digno», proclamó Jon Urresti en la gala festiva.

«Vital ayudará a quien genere actividad y empleo aquí, a quien necesite ayuda para garantizar su arraigo aquí, a quien quiera crecer aquí. En el siglo XXI eso también es obra social», argumentó el presidente de la fundación bancaria, que prometió que se va a convertir en un «agente económico muy activo». Con todo, también puso en valor la labor que aporta al tejido social, cultural y deportivo del territorio, visible en ferias agrícolas, en los equipos alaveses que compiten en competiciones punteras y en cientos de eventos culturales por toda Álava.

La fusión de las cajas en Kutxabank supuso una revolución en su momento. Ahora toca abordar el reto de que las decisiones sobre las empresas vascas se tomen en Euskadi. Ante este desafío, el presidente del banco, Antón Arriola, aplaudió la apuesta de Vital «por el arraigo» y señaló la entrada en Talgo como un ejemplo de «apoyo». El primer ejecutivo de Kutxabank agradeció a la Vital su presencia en el accionariado de la firma –atrás queda la polémica por la pérdida de un asiento en el consejo hace cuatro años– y señaló que la fundación alavesa «nos empuja a ser audaces y a pensar en el futuro».

El lehendakari, de viaje institucional en París, no pudo estar presente en el acto, pero sí envió un vídeo para la cita. En él, Pradales atribuyó a la institución alavesa los valores de la «la transparencia, la honestidad, la solidaridad, la imparcialidad, la justicia, el impulso al arraigo y buscar siempre el bienestar de Álava». «Abristeis camino en un mundo complicado para poder decir hoy que contamos con bancos vascos de referencia», aplaudió antes de brindar «por 175 años más juntas y juntos».

Urresti, por su parte, recordó a quienes le han precedido en el cargo: Francisco Allende, Gregorio Rojo –hoy presidente de la Cámara alavesa–, Carlos Zapatero, Gregorio Villalabeitia –que alcanzó la presidencia de Kutxabank– y Fernando Aranguiz, figura clave en la transición de las tres cajas vascas al único banco. A todos ellos les manifestó «agradecimiento, reconocimiento y admiración».

El presidente de la Vital también desgranó algunos pasos a futuro. Entre ellos, la nueva sede de la Fundación, «un espacio, abierto, cercano y práctico que abrirá sus puertas tras el verano». Pero más allá de lo puramente empresarial hay otros proyectos encima de la mesa como el nuevo Estadio, del que Urresti auguró que «se convertirá en el centro de referencia de Europa». La fundación también trabaja, junto a Kutxabank, «en un proyecto precioso y ambicioso que ratificará nuestro compromiso y nuestra voluntad de que Álava y Vitoria sigan siendo naturaleza».