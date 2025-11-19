El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maider Etxebarria, Ramiro González, Irma Basterra y Jon Urresti.

Blanca Castillo
Vida social

El Mirador: Un brindis por la historia de Álava

La Vital reúne a buena parte de la sociedad alavesa en el hotel Jardines de Uleta en la celebración de su 175 aniversario

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:49

Comenta

La Vital celebró este miércoles en el Hotel Jardines de Uleta su 175 aniversario y, como la antigua Caja de Ahorros de Vitoria forma parte de la historia del territorio, la cita congregó a buena parte de la sociedad alavesa. Al evento se sumaron empresarios como Eduardo Anitua, Josu Sánchez, Félix Lascaray, el director de Michelin en Vitoria David Udakiola, Nuria Gisbert, la directora de CIC Energigune; Marta Corral, de Giroa Veolia; Miren Bilbao, gerente del Parque Tecnológico de Euskadi o Gregorio Rojo, presidente de la Cámara de Comercio de Álava.

Éste que fue hasta 2010 presidente de la entidad, se rodeó de aquellos otros que, como lo hace Jon Urresti hoy, también ostentaron anteriormente su mismo cargo. Así estuvieron presentes Carlos Zapatero, Francisco Allende y Gregorio Villalabeitia que se acompañaron de la directora de la Fundación Vital, Arantxa Ibáñez de Opacua, de su directora ejecutiva, Idoia Aguillo, y de trabajadores como Joana Sánchez o Eduardo Fernández de Pinedo, entre muchos otros.

Ellos atendieron a la evolución de la fundación junto a personalidades de Kutxabank como Axier Urresti, Antón Arriola, Hipólito Suárez, o Eduardo Ruiz de Gordejuela, el presidente de BBK Xabier Sagredo o autoridades como el diputado general de Álava, Ramiro González y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria.

Ese brindis tampoco se lo quiso perder el presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Troconiz, la presidenta de las Juntas Generales, Irma Basterra, la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, la presidenta del ABB, Jone Berriozabal, el presidente del PNV en Euskadi, Andoni Ortuzar; el consejero de Turismo del Gobierno vasco, Javier Hurtado y el presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal.

Tampoco faltó a la cita la directora de EL CORREO en Álava, Zuriñe Ortiz de Latierro, la directora comercial, Maite Maqueda y la directora gerente María Goti. Junto a ellas disfrutaron de la velada Blanca Aguillo y Ricardo Sáez de Heredia, de la Cofradía de la Virgen Blanca; Patricia García, de Gasteiz On; Mónica Moreno, de la Asociación Contra el Cáncer en Álava, Kepa Arrieta, de la Federación alavesa de Fútbol; Joseba Fiestras y Susana Sesar, del FesTVal; Ixone Fernández de Labastida, de la EHU; Jon Lasa, de la Fundación Catedral Santa María, Miguel Ángel Echevarría, de Asafes, o el cineasta Kepa Sojo.

