Última hora del apagón histórico | El tranvía de Vitoria funciona con sus frecuencias habituales, Alavabus refuerza sus servicios y sin trenes a Miranda y Madrid

Retrasos e incertidumbre en la red ferroviaria. Ni a Miranda ni a Madrid: “No ha salido ni un tren”

La mañana de este martes ha comenzado con desconcierto para numerosos pasajeros que querían coger el tren en la estación de la calle Dato. Ni la conexión con Miranda de Ebro, uno de los trayectos más concurridos, ni a Madrid. “El tren tenía que salir a las siete menos diez, pero no ha salido ni uno”, relataban dos mujeres que aguardaban en el andén con su maleta. “Dicen que hay líneas tiradas por Altsasua, y esperamos a saber si a las diez y media sale el Alvia”, añadía su compañera de viaje con tono de resignación.

El panorama era similar en los usuarios de otros recorridos. Francisca Gacitua, una joven vitoriana que trabaja en el hospital de Miranda de Ebro, cada día coge el tren. “Había uno que tenía que salir directamente desde Vitoria, a las 7.40. Han dicho que aquí sí que puede salir, pero parece que no les dejan llegar hasta allí, entonces no sabemos si va a salir”, explicaba. Tuvo que avisar al trabajo y decidió entonces coger un taxi y dirigirse a la estación de autobuses. “Este era un tren que todos los días va lleno. Ayer dijeron que los trenes no iban a ir, pero hoy leí en la web de Renfe, y que Oscar Puente (ministro) dijo que los trayectos desde País Vasco a Madrid iban a funcionar sin problema... Si no, me habría ido directamente al autobús”, contaba.

Como ella, “un montón de gente se habrá quedado colgada”. “No nos dicen tampoco a qué hora se va a restablecer”, comentaba a pesar de que en las pantallas el primer tren destino a Miranda tenía marcado las 9.45 horas. Ese convoy junto a otro dirección a Pamplona (9.55) y Madrid Chamartín (10.38) aparecían en las pantallas, aunque los pasajeros consultados por este periódico pasadas las 7 y media señalaban que no les daban «garantías» de que salieran. Informa Ramón Albertus .