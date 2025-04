El corte obliga a 'resetear' cientos de ascensores parados en Vitoria

Otra «complicada» e «intensa» jornada para los servicios técnicos que operan en Álava. Ascensores paralizados, calderas eléctricas estropeadas, alarmas de seguridad que no dejan de ... emitir sonidos de alerta o antenas TDT desconfiguradas. Esas fueron algunas de las incidencias más comunes que las comunidades de vecinos notificaron este martes, tras el corte en el suministro eléctrico que se produjo el lunes en la España peninsular, Portugal y el sur de Francia.

Veinticuatro horas después, la normalidad resultaba bastante difícil de restablecer en muchos domicilios. «No damos abasto. El teléfono no para de sonar, las llamadas son constantes. Todos quieren soluciones rápidas», apuntan desde Abogados y Asesores Reunidos (Aboaser), en referencia al volumen de trabajo que ha generado el gran apagón.

¿El principal problema? «Los ascensores», reconocen en esta firma dedicada a la administración de fincas y una de las que cuenta con más comunidades en cartera de toda Vitoria. «Las salidas que se realizaron el lunes acabaron a las 2-3 de la mañana. Hoy han empezado a las seis», ratifican, con el mismo ajetreo, personal de Electra Vitoria Orona. Y es que, después de tener que realizar varios rescates de personas atrapadas en ascensores, los profesionales técnicos de esta compañía con sede en Júndiz se han tenido que centrar en 'resetear' cientos de montacargas por toda la ciudad.

03.00 horas. Hasta ese momento de la madrugada se alargaron las reparaciones en domicilios.

Esa está siendo la asistencia más demandada, la reprogramación de elevadores que han quedado desconfigurados. Su reparación «depende de la tecnología» de cada uno de estos aparatos. Pero hay tanta demanda acumulada que otra vez se tuvo que movilizar a todos los trabajadores disponibles porque las actuaciones podían alargarse desde diez minutos hasta horas. «Hay de todo», detallan.

La del lunes fue una jornada sin precedentes para el sector, pero ayer afrontaron otra rutina de «máxima urgencia».

Contrarreloj

«Es quizá un día de más trabajo aún: luchamos para que ningún ascensor se quede un día parado», planteaba Miguel Ángel de la Fuente, director de área de la zona norte del Grupo Otis.

Así, comenzaron un trabajo contrarreloj, después de que el lunes cayera la energía y «también los sistemas de comunicaciones. Nuestros 'call centers' estaban operativos porque contamos con generadores para estos casos, pero a mucha gente no le funcionaba el móvil y eso generó mucho trastorno», repasan en la empresa con sede en la vitoriana calle Madre Teresa de Calcuta (en el barrio de San Martín).

Ese reto dificilísimo al que se enfrentan estos días –y que, seguramente, se prolongue hasta este miércoles– se apreció en el número 46 de la calle Gorbea. Allí, por ejemplo, el elevador no abría sus puertas desde el apagón. «No sabemos cuándo podrán repararlo. Oímos cómo sube y baja, pero no hay manera de poder montarnos», relata Nieves Ruiz que, además, sufre baja visión.

Ampliar Nieves Ruiz, que sufre baja visión, se quedó ayer sin ascensor. Blanca Castillo

El fallo eléctrico le pilló en casa de su hija y pudo pasar un día «más o menos tranquilo» en familia. Este martes se decidió a salir de casa «a comprar el pan y cuatro cosas más». «Lo necesitaba y pensaba que ya estaría arreglado, que habría sido una cosa rápida. Cuando he visto que no... Porque ya estaba vestida... Si no, no me marcho».

Al subir dos pisos, ya necesita hacer un resuello. Asegura que hasta que no esté solventado, meditará más las salidas que hará: «Esto es una faena». En el rellano se encuentra con otro vecino, de 85 años. «Si necesitas algo, ya sabes... Porque fíjate cómo estamos. Yo tengo buenas piernas», bromea él. «Pero hoy a poco no llego arriba», añade. «Despacio y paciencia. Vendrán pronto», confía Nieves.