«Tras la reforma integral hemos incrementado ventas y afluencia»

Faltan unos minutos para las diez de la mañana de un día entre semana y medio centenar de personas aguarda en uno de los accesos ... a que El Boulevard abra sus puertas para ser los primeros en entrar. Ya lo dice su gerente Óscar Valdivieso: «Estamos en un momento muy dulce». Con una amplia trayectoria en el sector –pasó por Dendaraba o el centro comercial Lakua– cumple medio año al frente de la que con 1.500 trabajadores y 120 marcas es la tercera empresa más grande de Álava. Ikea acaba de abrir sus puertas y pronto llegarán más novedades.

– Cumple medio año en el cargo de gerente. ¿Le ha dado tiempo a cumplir alguno de los objetivos con los que asumió el mandato?

– Vine con mucha ilusión y con el reto de volver a casa. Llegué con el objetivo de consolidar y reforzar nuestra oferta comercial, crecer en afluencias y en acciones sociales y en ello estamos. Tras la finalización de la reforma estamos ahora mismo en un momento muy dulce.

– Entiendo que en parte gracias a la reciente apertura de Ikea.

– Supone un hito muy importante para nosotros porque incorporamos una marca de referencia a nivel mundial, es un proyecto estratégico tanto para nosotros como para ellos. Ikea ha abierto aquí una tienda piloto, replicando un establecimiento de gran formato en un espacio más reducido. Es la primera vez que aplican este formato en España.

– ¿En qué porcentaje de ocupación se encuentran actualmente?

– Estamos en un porcentaje de ocupación muy elevado, pero tenemos una política de guardarnos un remanente para adaptar el centro comercial a las necesidades que nos marcan los clientes o a las novedades que surjan en el mercado. También buscamos marcas diferenciales porque no tenemos una filosofía de rellenar por rellenar sino de enriquecer la oferta. Las operaciones son delicadas y confidenciales, pero anunciaremos novedades a medio plazo.

– Recientemente han recibido el premio Mapic Award por su reforma integral. ¿Qué ha supuesto esta refundación?

– Se han incrementado ventas y afluencias. Mientras, nosotros seguimos avanzando en el tema de la sostenibilidad. Estamos en fase de definición de un proyecto para instalar una planta fotovoltaica en nuestra cubierta que nos permitirá generar hasta el 17% de la energía que necesita el centro. Será una realidad en un plazo breve.

– Decía que se han incrementado afluencias. ¿En qué cifra de visitantes están actualmente?

– Cerraremos el año por encima de los 9 millones de visitantes y el año que viene esperamos superar los 10. Ya en el 'Black Friday' tuvimos unas cifras de récord. Estamos creciendo y es una gran satisfacción para nosotros porque no es fácil, la ciudad da lo que da pero nos hemos convertido en un polo de atracción para gente de fuera. Aquí vienen clientes de Miranda, de Haro, del Alto Deba, de Bizkaia, de Pamplona... algo que supone un beneficio para toda la ciudad porque esa gente no se queda solo en El Boulevard.

Sin límites

– ¿Qué porcentaje de clientela llega de otras provincias?

– Aproximadamente un 30%. Es una cifra que se ha ido incrementando porque cada vez hacemos más campañas y eventos para atraer público de fuera. Precisamente, una de nuestras prioridades es ampliar nuestra área de atracción y no nos ponemos límites en ese sentido, somos ambiciosos.

– Desde que usted inició su actividad en espacios como Dendaraba o el centro comercial Lakua, ¿cómo ha evolucionado la manera de consumir?

– Lo que busca ahora el cliente no es solo comprar e irse sino una experiencia completa, y eso es precisamente lo que ofrecemos aquí. También ha aparecido la competencia 'online', pero es algo a lo que nosotros no tememos.

– ¿Han notado una pérdida de poder adquisitivo en los últimos tiempos?

– Lo que pasa es que tenemos un público muy diverso y socialmente muy diferente. Jóvenes, mayores, familias... realmente el dato que nosotros podemos ofrecer es que estamos incrementando ventas.

– ¿Cómo se defendería de los que dicen que los centros comerciales son uno de los grandes enemigos del comercio local?

– No puedo estar más en desacuerdo con esa afirmación. La competencia no está entre comercio local y centros comerciales, está entre ciudades. La competencia de Vitoria son Donosti, Bilbao, Pamplona, Logroño... lo que tenemos que hacer es colaborar entre nosotros para tener una oferta interesante y de calidad.

– Estamos ya inmersos en la campaña navideña. ¿Con qué perspectivas afrontan la temporada?

– Se presenta muy bien vistos los resultados que hemos tenido en el 'Black Friday', que ha sido un poco el telón de apertura de las Navidades. Pensamos que esta va a ser una gran campaña.

– Mirando a un horizonte más amplio, ¿cuáles son los retos que se marca al frente de la gerencia?

– Seguir trabajando y mejorando la experiencia de visita y continuar escuchando a nuestros clientes y operadores qué quieren y cómo lo quieren. Otro de los retos es atraer nuevas marcas atractivas y seguir colaborando con el tejido social de la ciudad.