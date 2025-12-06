El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Óscar Valdivieso en la primera planta del centro comercial con la decoración navideña de fondo. Jesús Andrade.
Óscar Valdivieso | Gerente de El Boulevard

«Tras la reforma integral hemos incrementado ventas y afluencia»

Entre sus prioridades tras medio año en el cargo está seguir ampliando el área de atracción, ahora el 30% de la clientela es de otras provincias

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:22

Comenta

Faltan unos minutos para las diez de la mañana de un día entre semana y medio centenar de personas aguarda en uno de los accesos ... a que El Boulevard abra sus puertas para ser los primeros en entrar. Ya lo dice su gerente Óscar Valdivieso: «Estamos en un momento muy dulce». Con una amplia trayectoria en el sector –pasó por Dendaraba o el centro comercial Lakua– cumple medio año al frente de la que con 1.500 trabajadores y 120 marcas es la tercera empresa más grande de Álava. Ikea acaba de abrir sus puertas y pronto llegarán más novedades.

