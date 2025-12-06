Una pizzería que fusiona productos italianos y vascos

Joseba Fiestras Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:21 Comenta Compartir

Hace unos años, la familia de José Antonio López Iturriaga fundó en Sopela la pizzería Totó, franquicia que se extendió por algunas ciudades del norte. En la capital alavesa, su hija Livia López y su pareja, Beatriz Alcalde, se hicieron cargo de un restaurante que pronto se hizo famoso en el barrio de Zabalgana de la ciudad, y desde su cocina siguen atendiendo a otros barrios y poblaciones de la zona rural. Hace pocos años, Totó renovó su branding, y ahora ha abierto un nuevo local en Salburua, Trovo. «Significa encuentro en italiano. Queremos ser un punto de encuentro. Y hemos convertido las vocales, las 'o', en dos ruedas para aportar un significado más, el de las ruedas de las motos que os hacen llegar la pizza a casa. Lo hacemos nosotras, tenemos nuestros propios medios para que lleguen calientes a casa. No dependemos de otro tipo de mensajería», cuenta Livia.

«Mi padre sigue siendo el socio minoritario. Ellos fueron los pioneros en Sopela y nuestro germen. Él y su familia fueron quienes crearon esa masa artesana en casa, con una fermentación de 24 a 48 horas, que es el pilar de sus pizzas que se fomentan en producto fresco de calidad. Nos hacemos con el jamón que tenga jamón, que sea magro, que no tenga agua. E ingredientes que tengan un valor añadido, ya sea local o italiano en la medida que podemos. Intentando que sean ecológicos y de la mejor clase». Trabajan con la levadura de Artepan o con La Brasileña, con caseríos, y con cervezas artesanas. Además, han dado un salto incorporado productos veganos. «Antes teníamos mozzarella vegana, pero ahora trabajamos también con los de Zuaitzo, ecológicos y avalados por el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica del País Vasco, así como por un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en la elaboración de tofu, seitan y derivados. Tratamos de ofrecer un valor añadido con el que trabajar, tanto en las pizzas como en ensaladas, postres...».

En Trovo, «te vas a encontrar ese aroma revelador y ese primer bocado, explosión de sabor en el paladar cuando pruebas una de nuestras pizzas.. Nuestras sugerencias son una invitación a explorar nuevos sabores, muchos de ellos traídos desde Italia siguiendo la receta tradicional calabresa. Y para quienes son de 'sota, caballo y rey' o quienes la vida les pide experimentar, tienen a su disposición todos los ingredientes para confeccionar su pizza 'al gusto'. Y postres, cervezas y vinos completan la carta de esta pizzería».

En el menú del día, se puede degustar media ensalada y una pizza pequeña, además de la bebida y el café. Y en su carta encontramos pizzas como la Trovita, con tomate, mozzarella vegana, seitán, tofu ahumado, calabacín y cebolla. O la Madonie, con tomate, mozzarella, boletus, jamón york, cebolla y ricotta ahumada. La Troiana lleva tomate, mozzarella, champiñón, cebolla, tomate seco, y 125g de burrata. Y cuidado con la Mantovana, con crema de calabaza, panceta, ricotta ahumada y rúcula, y la Emiliana, con mozzarella, mortadela, cherrys, mozzarella de búfala, pesto de pistacho y parmesano, muy difíciles de encontrar en otros restaurantes.

Trovo Vitoria Dirección: Paseo de Atenas, 4. Teléfono: 945093937. Web: www.pizzeriatrovo.es.

Ensalada burrata: 11,50 €. Pizza Trovita: 16,90 €. Pizza Sorrentina: 14,50 €. Calzone: 13,70 €. Menú del día: 12 €.