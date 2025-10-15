Sigue en directo la jornada de huelga en apoyo a Palestina en Álava
Hay tranvía en Vitoria cada 45 o 60 minutos minutos, los ambulatorios funcionan con el personal de un día festivo y en los colegios públicos no se ofrecerá servicio de comedor
Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:12
08:32
Manifestaciones
En Vitoria, está convocada una manifestación a las 12.30 horas desde la Virgen Blanca. Sólo ELA ha organizado una concentración aparte frente a la subdelegación del Gobierno, a las 11.45 horas.
Por la tarde, a las 17.30 horas, Palestinarekin Elkartasuna ha convocado una marcha que partirá de la Catedral Nueva y la asociación Gernika-Palestina ha programado una concentración y cacerolada en la Virgen Blanca a las 19.30 horas. En este enlace se pueden consultar los actos organizados por este colectivo.
08:29
Concentraciones en industria
En el grueso de la industria, los paros serán de cuatro horas en el turno de mañana y tres en los turnos de tarde y noche. En Mercedes y Michelin , además, la plantilla se concentrará a las 11.00 horas en los accesos de las fábricas. Pasado el mediodía se llevarán a cabo manifestaciones conjuntas de casi todos los sindicatos en las tres capitales.
07:59
Contenedores quemados
A las 6.10 horas, los servicios de emergencia han recibido el aviso de que algunos contenedores estaban ardiendo en la calle Ferrocarril, junto al puente de San Cristóbal, en las inmediaciones del campus universitario de la EHU en Álava, confirma el Departamento vasco de Seguridad.
Hasta el lugar se han desplazado recursos policiales y bomberos de Vitoria. Al menos, han ardido dos depósitos de recogida de basura . Se ha dado aviso a los servicios municipales de limpiara para su retirada y reposición, informa a EL CORREO el Ayuntamiento de Vitoria.
Se tiene constancia de la presencia de cinco encapuchados moviendo contenedores a la altura puente de San Cristóbal para bloquear la carretera.
En la imagen, operarios municipales limpian los restos de los dos contenedores que han ardido en la calle Ferrocarril, junto al campus. Foto: Jesús Andrade
07:52
Sanidad
En materia sanitaria, las Urgencias y los PAC mantendrán su funcionamiento habitual mientras que la centralita de emergencias de SOS Deiak debe garantizar al menos que estarán en sus puestos el 50% de los profesionales de cada turno.
En los centros de salud , las consultas externas y la atención a pacientes hospitalizados se ofrecerá una cobertura equivalente a la de una jornada festiva. En las residencias , en cambio, deberán acudir la mitad de los profesionales y un 20% del equipo de limpieza. Además, se garantizará el transporte a quienes no tengan otra opción para desplazarse hasta los centros de día.
07:51
Educación
Otro de los sectores en el que más podría dejarse notar la protesta es el de la educación. A diferencia de otras áreas, profesores y trabajadores de los centros públicos, concertados y privados están llamados a parar durante toda la jornada y solo se garantiza la presencia de un educador por etapa, cupo que se incrementará en una persona por cada cien alumnos. Lo que seguro que no habrá en la red pública es servicio de comedor ya que está considerado un servicio «no esencial» y, por tanto, no aparece en los servicios mínimos decretados.
07:48
⚠️ Con motivo de la huelga general convocada el 15 de octubre por el fin del genocidio en Palestina, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decretado servicios mínimos para el transporte ferroviario.— InfoRenfe (@Inforenfe) October 14, 2025
➡️ Puedes consultar si tu tren está afectado en el siguiente…
07:35
Afecciones en Alavabus
En lo relativo a los desplazamientos de Alavabus , se recuerda también que disponer de una reserva o una compra anticipada del billete no garantiza el poder realizar el desplazamiento deseado, salvo en los servicios mínimos.
Para más información, los viajeros pueden contactar con las compañías concesionarias de cada línea:
• Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13: Autobuses Hermanos Arriaga
• Líneas 14, 15, 16, 18 y 19. Autobuses La Unión
• Líneas 7, 8, 9, 10, 11 y 12: Líneas Regulares de Álava (Arriaga y Riojacar)
• Líneas 17 y 20: Autobuses Cuadra
• Alavabus, Servicio de Atención e Información: 945 18 20 60
Los servicios mínimos establecidos para las líneas de Alavabus se indican en el siguiente enlace .
07:31
Transporte en autobús por Álava
Hoy también se verán afectadas por los servicios mínimos la práctica totalidad de las líneas regularesde Alavabus y el Transporte Comarcal, aunque se intentará cubrir «especialmente los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo».
La Diputación Foral de Álava informa a los viajeros que el hecho de disponer de una reserva o una compra anticipada del billete no garantiza el poder realizar el desplazamiento deseado, salvo en los servicios mínimos. En este sentido, puntualiza que los servicios en el Transporte Comarcal se realizarán con normalidad salvo los que se indican a continuación:
Lote 6 Legutio. Prestará todos los servicios salvo los siguientes:
Línea 6A: Otxandio-Legutio
16:50, 17:15, 20:00, 20:25 y 21:05 horas.
Línea 6B: Vitoria-Legutio
16:15, 18:50, 19:25 horas.
Lote 16, Treviño Este. Prestará únicamente los siguientes servicios
Hacia Ventas y Treviño: 7:20, 8:40 y 12:00 horas.
Desde Treviño y Ventas: 15:50, 17:00 y 21:40 horas.
07:24
Urbanos de Vitoria
En los autobuses urbanos de Vitoria también funcionarán al menos una de cada tres unidades, igual que en las Cercanías que conectan a Aiaraldea con Bilbao. Tuvisa solo asegura unos servicios mínimos establecidos en el 30%.
En este enlace se pueden consultar las salidas desde las paradas terminales.
07:12
Servicios mínimos en el tranvía
Esto quiere decir, por ejemplo, que en el tranvía de Vitoria habrá servicios aproximadamente cada 45 minutos –hay frecuencias distintas por cada línea– durante las horas punta de la mañana, a mediodía y por la tarde según la previsión de Euskotren. Los dos primeros servicios del día han circulado en su horario habitual.
En las pantallas de las marquesinas, la compañía de transportes ya avisa a los usuarios del metro ligero de los horarios fijados para los servicios mínimos.
07:10
Los principales operadores han anunciado que, pese a que las protestas organizadas se circunscriben a una serie de franjas de entre tres y cuatro horas, sus servicios se verán afectados durante toda la jornada. En otras palabras, los servicios mínimos del 30% fijados por el Gobierno vasco de las circulaciones habituales estarán en vigor hasta el final del día pudiéndose reforzar en función de la disponibilidad de personal.
07:09
Transporte público
El «paro general» convocado hoy por los principales sindicatos para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir a la patronal y a las administraciones la ruptura de toda relación comercial con el Gobierno de Israel y las empresas del país hebreo se dejará notar especialmente en el transporte público.
07:08
¡Buenos días! Álava afronta este miércoles, 15 de octubre, una jornada de paros con el fin de que la ciudadanía pueda expresar su solidaridad con el pueblo palestino. A lo largo del día les iremos informando sobre cómo afectará la huelga al transporte público, a los servicios sanitarios y al sistema educativo.
