Operarios municipales limpian los restos de los contenedores quemados. J. Andrade

Sigue en directo la jornada de huelga en apoyo a Palestina en Álava

Hay tranvía en Vitoria cada 45 o 60 minutos minutos, los ambulatorios funcionan con el personal de un día festivo y en los colegios públicos no se ofrecerá servicio de comedor

Nuria Nuño, Elena Jiménez, Sara López de Pariza, Borja Mallo y José Manuel Navarro

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:12

08:32

Manifestaciones

En Vitoria, está convocada una manifestación a las 12.30 horas desde la Virgen Blanca. Sólo ELA ha organizado una concentración aparte frente a la subdelegación del Gobierno, a las 11.45 horas.

Por la tarde, a las 17.30 horas, Palestinarekin Elkartasuna ha convocado una marcha que partirá de la Catedral Nueva y la asociación Gernika-Palestina ha programado una concentración y cacerolada en la Virgen Blanca a las 19.30 horas. En este enlace se pueden consultar los actos organizados por este colectivo.

08:29

Concentraciones en industria

En el grueso de la industria, los paros serán de cuatro horas en el turno de mañana y tres en los turnos de tarde y noche. En Mercedes y Michelin , además, la plantilla se concentrará a las 11.00 horas en los accesos de las fábricas. Pasado el mediodía se llevarán a cabo manifestaciones conjuntas de casi todos los sindicatos en las tres capitales.

07:59

Contenedores quemados

A las 6.10 horas, los servicios de emergencia han recibido el aviso de que algunos contenedores estaban ardiendo en la calle Ferrocarril, junto al puente de San Cristóbal, en las inmediaciones del campus universitario de la EHU en Álava, confirma el Departamento vasco de Seguridad.

Sigue en directo la jornada de huelga en apoyo a Palestina en Álava

07:52

Sanidad

En materia sanitaria, las Urgencias y los PAC mantendrán su funcionamiento habitual mientras que la centralita de emergencias de SOS Deiak debe garantizar al menos que estarán en sus puestos el 50% de los profesionales de cada turno.

En los centros de salud , las consultas externas y la atención a pacientes hospitalizados se ofrecerá una cobertura equivalente a la de una jornada festiva. En las residencias , en cambio, deberán acudir la mitad de los profesionales y un 20% del equipo de limpieza. Además, se garantizará el transporte a quienes no tengan otra opción para desplazarse hasta los centros de día.

07:51

Educación

Otro de los sectores en el que más podría dejarse notar la protesta es el de la educación. A diferencia de otras áreas, profesores y trabajadores de los centros públicos, concertados y privados están llamados a parar durante toda la jornada y solo se garantiza la presencia de un educador por etapa, cupo que se incrementará en una persona por cada cien alumnos. Lo que seguro que no habrá en la red pública es servicio de comedor ya que está considerado un servicio «no esencial» y, por tanto, no aparece en los servicios mínimos decretados.

07:48

07:35

Afecciones en Alavabus

En lo relativo a los desplazamientos de Alavabus , se recuerda también que disponer de una reserva o una compra anticipada del billete no garantiza el poder realizar el desplazamiento deseado, salvo en los servicios mínimos.

Para más información, los viajeros pueden contactar con las compañías concesionarias de cada línea:

07:31

Transporte en autobús por Álava

Hoy también se verán afectadas por los servicios mínimos la práctica totalidad de las líneas regularesde Alavabus y el Transporte Comarcal, aunque se intentará cubrir «especialmente los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo».

La Diputación Foral de Álava informa a los viajeros que el hecho de disponer de una reserva o una compra anticipada del billete no garantiza el poder realizar el desplazamiento deseado, salvo en los servicios mínimos. En este sentido, puntualiza que los servicios en el Transporte Comarcal se realizarán con normalidad salvo los que se indican a continuación:

  • Lote 6 Legutio. Prestará todos los servicios salvo los siguientes:

  • Línea 6A: Otxandio-Legutio

  • 16:50, 17:15, 20:00, 20:25 y 21:05 horas.

  • Línea 6B: Vitoria-Legutio

  • 16:15, 18:50, 19:25 horas.

  • Lote 16, Treviño Este. Prestará únicamente los siguientes servicios

  • Hacia Ventas y Treviño: 7:20, 8:40 y 12:00 horas.

  • Desde Treviño y Ventas: 15:50, 17:00 y 21:40 horas.

07:24

Urbanos de Vitoria

En los autobuses urbanos de Vitoria también funcionarán al menos una de cada tres unidades, igual que en las Cercanías que conectan a Aiaraldea con Bilbao. Tuvisa solo asegura unos servicios mínimos establecidos en el 30%.

En este enlace se pueden consultar las salidas desde las paradas terminales.

07:12

Servicios mínimos en el tranvía

Esto quiere decir, por ejemplo, que en el tranvía de Vitoria habrá servicios aproximadamente cada 45 minutos –hay frecuencias distintas por cada línea– durante las horas punta de la mañana, a mediodía y por la tarde según la previsión de Euskotren. Los dos primeros servicios del día han circulado en su horario habitual.

Sigue en directo la jornada de huelga en apoyo a Palestina en Álava

07:10

Los principales operadores han anunciado que, pese a que las protestas organizadas se circunscriben a una serie de franjas de entre tres y cuatro horas, sus servicios se verán afectados durante toda la jornada. En otras palabras, los servicios mínimos del 30% fijados por el Gobierno vasco de las circulaciones habituales estarán en vigor hasta el final del día pudiéndose reforzar en función de la disponibilidad de personal.

07:09

Transporte público

El «paro general» convocado hoy por los principales sindicatos para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir a la patronal y a las administraciones la ruptura de toda relación comercial con el Gobierno de Israel y las empresas del país hebreo se dejará notar especialmente en el transporte público.

07:08

¡Buenos días! Álava afronta este miércoles, 15 de octubre, una jornada de paros con el fin de que la ciudadanía pueda expresar su solidaridad con el pueblo palestino. A lo largo del día les iremos informando sobre cómo afectará la huelga al transporte público, a los servicios sanitarios y al sistema educativo.

