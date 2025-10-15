07:59

Contenedores quemados

A las 6.10 horas, los servicios de emergencia han recibido el aviso de que algunos contenedores estaban ardiendo en la calle Ferrocarril, junto al puente de San Cristóbal, en las inmediaciones del campus universitario de la EHU en Álava, confirma el Departamento vasco de Seguridad.

Hasta el lugar se han desplazado recursos policiales y bomberos de Vitoria. Al menos, han ardido dos depósitos de recogida de basura . Se ha dado aviso a los servicios municipales de limpiara para su retirada y reposición, informa a EL CORREO el Ayuntamiento de Vitoria.

Se tiene constancia de la presencia de cinco encapuchados moviendo contenedores a la altura puente de San Cristóbal para bloquear la carretera.

En la imagen, operarios municipales limpian los restos de los dos contenedores que han ardido en la calle Ferrocarril, junto al campus. Foto: Jesús Andrade