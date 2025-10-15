El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Huelga en apoyo a Palestina en las calles de Vitoria

Una marea humana se manifiesta en Vitoria en apoyo a Palestina

25.000 personas toman la capital alavesa y los sindicatos celebran el «gran seguimiento» de la huelga en distintos sectores

Elena Jiménez, Sara López de Pariza, Borja Mallo y J. Manuel Navarro

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:45

Vitoria ha sido testigo este miércoles de una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en los últimos años. Decenas de miles de personas ( ... 25.000, según los organizadores y 15.000, de acuerdo con los cálculos de la Policía Local y la Ertzaintza) han abarrotado las calles de la capital alavesa en diferentes convocatorias que, como en el resto de Euskadi y España, se han desarrollado a lo largo de la jornada. El apoyo a Palestina, estado para el que se ha firmado esta semana un plan de paz, ha sido el principal objetivo de las marchas, donde se ha denunciado de forma masiva el «genocidio» en Gaza, se ha pedido el «boicot» a Israel y se ha exigido el fin «en su totalidad» del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Estado hebreo.

