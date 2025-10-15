El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación propalestina este miércoles por la mañana en Bilbao Jordi Alemany

Los sindicatos destacan la «incidencia notable» del paro en la industria vasca

ELA y LAB evidencian su fractura al reclamar por separado a las empresas que rompan sus relaciones comerciales con Israel

Félix Montero

Félix Montero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:01

La masacre de Gaza colocó hace tres meses a las empresas con vínculos comerciales con Israel bajo la lupa sindical. CAF fue la primera señalada ... por su participación en la construcción del tranvía de Jerusalén, que conecta el centro de la ciudad con asentamientos colonos. A partir de ahí, las centrales han ampliado sus críticas otras compañías como Artiach y ya advierten de que, al calor del «seguimiento muy importante» de la manifestación de este miércoles, intensificarán sus denuncias en las próximas semanas.

