La serie 'Kraken' abre un casting para niñas de entre 5 y 8 años

Una mina literaria que también se pule en el audiovisual. 'El silencio de la ciudad blanca', de la escritora vitoriana Eva García Sáenz de Urturi, es una de las sagas más vendidas de la última década. Las investigaciones y tormentos de Unai López de Ayala, inspector de la Ertzaintza conocido como Kraken, han atrapado a miles de lectores. Ahora, ese personaje cobrará vida de nuevo en una producción que se rodará entre octubre y noviembre en la capital alavesa.

La adaptación ya está en marcha, aunque apenas han trascendido detalles. Prueba de ello es la apertura de un casting en el que se buscan niñas de entre 5 y 8 años para pequeñas intervenciones en 'Kraken'. Las grabaciones se realizarán en varias sesiones entre octubre y noviembre, según recoge la plataforma de casting Modfie. Con esta convocatoria destinada a las familias de intérpretes infantiles se pretende completar el reparto de una serie de la que no se conocen quiénes serán los protagonistas.

La presentación del elenco y del equipo de dirección está prevista para la primera semana de septiembre, en el marco del FesTVal, con la presencia también de la autora vitoriana. Según ha trascendido en algunos foros, la producción se basará en 'El libro negro de las horas', una historia trepidante sobre el lado oscuro del coleccionismo de libros antiguos. La trama arranca en Vitoria, cuyas calles servirán de plató nuevamente. La acción se desencadena con una llamada que sacude los cimientos familiares de Kraken, ya que cuenta con una semana para encontrar un tomo de coleccionismo único. Una carrera contrarreloj marcada por el misterio, las venganzas y los conflictos.

La inscripción para el casting permanece abierta en la web de Modfie, que especifica que es imprescindible subir una videopresentación. Esta nueva producción será la segunda adaptación de una obra de Eva García Sáenz de Urturi. Hace seis años se estrenó la película 'El silencio de la ciudad blanca', dirigida por Daniel Calparsoro, que lucía distintos escenarios vitorianos, pero dejó que desear para muchos seguidores de la saga.

Casting presencial para película sobre campo de concentración femenino En un año que apunta a récord histórico de rodajes en Álava, los castings para diferentes producciones se han vuelto algo habitual en el territorio. Este 29 de agosto, la Escuela de Cine 'Act Studio' (Errekatxiki 9) celebra uno de esos procesos presenciales para participar en 'Each of Us', película internacional sobre un campo de concentración femenino. El horario es de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 (con información en el correo figuracion.EOU@gmail.com) y se buscan mujeres de 17 a 70 años, «delgadas o aspecto desgastado, cabello corto o dispuestas a cortar, cabellos rubios o castaños, pelirrojos, pieles blancas y sin tatuajes visibles». Como recoge el anuncio, en el perfil encanjan personas de «países del Este o españolas si cuentan con características únicas como alopecia, pérdida de cabello, falta de dientes o cojera».