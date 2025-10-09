PP y Vox piden la dimisión «hoy mismo» de Ana del Val por el caso Bernedo

Tras la comparecencia este jueves de la diputada foral de Cultura, Ana del Val, para dar explicaciones por el caso del campamento de Bernedo, PP ... y VOX han solicitado que la responsable de esta cartera «dimita hoy mismo» por un «incumplimento de la ley» y de sus «deberes legales». La secretaria general de los populares en Álava, Ana Salazar, ha tachado de «muy grave» que la Diputación alavesa no tuviera conocimiento de forma previa de la actividad que se desarrollaba en la localidad y ha afeado que ahora «se escuden en que hay que crear protocolos», en relación al compromiso anunciado de forma reciente por el Gobierno vasco, porque hasta ahora «han mirado para otro lado y no han hecho absolutamente nada».

«No es ninguna broma esto, no lo ha tomado seriamente ni el Gobierno vasco, ni la diputación de Gipuzkoa ni la de Bizkaia. Me preocupa que este departamento de juventud esté en estas manos», se ha mostrado contundente Salazar. Tanto su formación como la que lidera el juntero de Vox Jonathan Romero han afeado que el relato de Del Val ha despertado «muchísimas dudas, hasta más preguntas» y lo han tildado de «escueto», después de que su comparecencia pública «se haya dilatado mucho, más de tres semanas, cuando tenía que haber sido inmediata», ha insistido Salazar.

Por su parte, EH Bildu y Elkarrekin, los grupos políticos que hasta ahora habían mantenido un perfil más bajo, han incidido en la necesidad de tratar las denuncias que se han presentado ante la Ertzaintza, que ya se han elevado hasta 17, con «prudencia» y «sensibilidad» por la implicación de menores en el polémico udaleku. La coalición soberanista, eso sí, ha reclamado que se actualicen los protocolos de control de este tipo de actividades. Considera que las herramientas que se han aplicado en este proceso han sido insuficientes e incluso «obsoletas». «No podemos tener en funcionamiento un decreto de 1985 en pleno 2025», ha afirmado el juntero Xabier Valdor.

También han señalado el proceder del máximo mandatario de la Diputación tras salir a la luz el caso. «No entendemos la postura que ha tomado el diputado general, la semana pasada no realizó su habitual rueda de prensa y al día siguiente, en el pleno de control, cuando no venía a cuento y no había opción de réplica, dice tomar una serie de posiciones», ha subrayado el juntero Xabier Valdor. Un aspecto en el que, por otro lado, también ha incidido el PP, que ha trasladado sentir una «decepción» por su ausencia «cuando es el responsable de toda la Diputación».

La portavoz de Elkarrekin, Laura Fernández, ha sido la que más tibia se ha mostrado en su turno. Más allá de hacer una serie de preguntas concretas a Del Val en las que ha cuestionado también las herramientas forales para el control de los campamentos, ha pedido que el tema sea «investigado a fondo» y que se «diluciden las circustancias que han podido acontecer en este udaleku».