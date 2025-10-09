El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un momento de la comparecencia de este jueves de la diputada de Cultura Ana del Val. Blanca Castillo

PP y Vox piden la dimisión «hoy mismo» de Ana del Val por el caso Bernedo

EH Bildu critica las herramientas «obsoletas» de la Diputación para el control de los campamentos y Elkarrekin solicita que la investigación llegue «hasta el fondo»

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:35

Tras la comparecencia este jueves de la diputada foral de Cultura, Ana del Val, para dar explicaciones por el caso del campamento de Bernedo, PP ... y VOX han solicitado que la responsable de esta cartera «dimita hoy mismo» por un «incumplimento de la ley» y de sus «deberes legales». La secretaria general de los populares en Álava, Ana Salazar, ha tachado de «muy grave» que la Diputación alavesa no tuviera conocimiento de forma previa de la actividad que se desarrollaba en la localidad y ha afeado que ahora «se escuden en que hay que crear protocolos», en relación al compromiso anunciado de forma reciente por el Gobierno vasco, porque hasta ahora «han mirado para otro lado y no han hecho absolutamente nada».

