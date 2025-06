Una pelea entre trabajadoras de un club de alterne de Vitoria acaba con una detenida

Varias dotaciones de la Ertzaintza tomaron ayer sábado, alrededor de las siete de la mañana, un club de alterne localizado en las inmediaciones de ... la Avenida de Gasteiz, en Vitoria. Una llamada de socorro al 112 advirtió de «una pelea con objetos punzantes» en el interior del local, operativo a esas horas.

«He mirado por la ventana y he visto cómo han entrado los ertzainas. Me he asustado, la verdad», refirió una testigo a EL CORREO. En el interior, según ha sabido este periódico, se toparon con una trabajadora sexual con heridas compatibles con «cortes».

Al parecer se los había realizado la responsable del club, con la que supuestamente mantuvo una discusión. En principio, todo apunta a un desencuentro económico. La herida fue evacuada al hospital Txagorritxu. La misma decisión se tomó con la agresora. En su caso, a Santiago.

Al juzgado de guardia

En principio, la sospechosa será presentada a lo largo de esta mañana de domingo al juzgado de guardia -Instrucción número 2- bajo la acusación de agresión a su subordinada.

Este altercado se produjo la misma semana en que la Ertzaintza y la Policía Nacional desmontaron en Lakua una red de prostitución con ramificaciones en otras nueve ciudades. Este segundo cuerpo acometió la misma fecha otro operativo paralelo nacido de una denuncia en Santander. En Vitoria selló dos pisos donde supuestamente se practicaba la prostitución con mujeres obligadas.