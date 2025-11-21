La noria de 30 metros llega a la Virgen Blanca

La Navidad de Vitoria da un salto de altura. Los operarios ya han comenzado la instalación de la noria de 30 metros en la plaza de la Virgen Blanca ... , coincidiendo con la primera nevada que ha cubierto la ciudad, que no se veía en otoño desde hacía cuatro años.

Tras la retirada del muro rojo de 3,5 metros, la noria se alza ahora en la plaza Virgen Blanca que previsiblemente abrirá su servicio (de pago) el próximo viernes 28 de noviembre, fecha en la que el alumbrado también será puesto en marcha, que en esta edición brillará en más de una treintena de calles y se distinguirá por sus 740 ornamentos.

Con capacidad para 144 personas y conformada por 24 cabinas –con capacidad de hasta seis personas en cada una–, el Gabinete Etxebarria apuesta por hacer de Vitoria una ciudad más atractiva y luminosa, y para conseguir colarse como una de las ciudades que más encanto demuestra en está época del año.

La máquina está a cargo de la empresa Berral Atracciones y dispondrá de una característica iluminación LED que acompañará a las cabinas, que son también accesibles para personas con movilidad reducida.