El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Comienza el montaje de la noria en la plaza de la Virgen Blanca Blanca Castillo

La noria de 30 metros llega a la Virgen Blanca

Comienza la instalación del atractivo que iluminará Vitoria desde el 28 de noviembre

Jon Casanova

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:03

Comenta

La Navidad de Vitoria da un salto de altura. Los operarios ya han comenzado la instalación de la noria de 30 metros en la plaza de la Virgen Blanca ... , coincidiendo con la primera nevada que ha cubierto la ciudad, que no se veía en otoño desde hacía cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nuestro pueblo se llama y se llamará Franco»
  2. 2

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  3. 3

    «Nuestro pueblo se llama y se llamará Franco»
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5

    Pillan a un preso en tercer grado robando pisos en Vitoria
  6. 6

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  7. 7

    Nieve en Álava: Opakua y Herreras están cerrados y en Orduña son obligatorias las cadenas
  8. 8

    La nieve cae en Vitoria y complica el tráfico en Álava: tres puertos cerrados, cuatro con cadenas y cinco en alerta
  9. 9

    «Más de un paciente me ha tocado el culo cuando me acercaba a su cama»
  10. 10

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La noria de 30 metros llega a la Virgen Blanca

La noria de 30 metros llega a la Virgen Blanca