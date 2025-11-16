El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ciudades como Lisboa, Baiona o Bruselas cuentan con norias similares a la que tendrá Vitoria. E. C.

Una noria de 30 metros en la Virgen Blanca para elevar la navidad vitoriana

El Gabinete Etxebarria incorpora este atractivo con capacidad para 144 personas. Su montaje arrancará esta semana y se encenderá el día 28

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:35

Comenta

Vitoria quiere que su Navidad sea cada vez más atractiva y luminosa, y para conseguir colarse como una de las ciudades que más encanto demuestra ... en está época del año, el Gabinete Etxebarria ha decidido instalar en la plaza de la Virgen Blanca una gran noria, según ha podido saber EL CORREO. El caso es que su montaje no se hará esperar y, en principio, los operarios tomarán la plaza a finales de esta semana. Con el muro rojo de 3,5 metros que se erigió con motivo de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi (Mugak) ya desmontado, esta atracción de grandes magnitudes se adueñará de la postal más fotografiable de la capital alavesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  3. 3 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  4. 4 Afecciones hoy al tráfico y al transporte público por la Vitoria-Gasteiz Night Run
  5. 5 Pochas y chuletillas con vistas a las brasas en Labastida
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El «calvario» de los belenes de Zaramaga
  8. 8 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  9. 9

    La reválida de Markus Howard
  10. 10 Carlos de Andrés se moja sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una noria de 30 metros en la Virgen Blanca para elevar la navidad vitoriana

Una noria de 30 metros en la Virgen Blanca para elevar la navidad vitoriana