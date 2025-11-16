Una noria de 30 metros en la Virgen Blanca para elevar la navidad vitoriana

Vitoria quiere que su Navidad sea cada vez más atractiva y luminosa, y para conseguir colarse como una de las ciudades que más encanto demuestra ... en está época del año, el Gabinete Etxebarria ha decidido instalar en la plaza de la Virgen Blanca una gran noria, según ha podido saber EL CORREO. El caso es que su montaje no se hará esperar y, en principio, los operarios tomarán la plaza a finales de esta semana. Con el muro rojo de 3,5 metros que se erigió con motivo de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi (Mugak) ya desmontado, esta atracción de grandes magnitudes se adueñará de la postal más fotografiable de la capital alavesa.

En unos pocos días, el centro de la ciudad se transformará por completo, ya que la intención del Ayuntamiento es que esa instalación de hasta 30 metros de alto (que será de pago) comience a funcionar el próximo viernes 28 de noviembre. Coincidirá con la puesta en marcha del alumbrado, que en esta edición brillará en más de una treintena de calles y se distinguirá por sus 740 ornamentos.

El Consistorio mira así a ciudades como Lisboa, Bruselas o Baiona, donde grandes norias al estilo de la que tendrá Vitoria hacen las delicias de mayores y pequeños. En este sentido, el Gobierno local (PSE-PNV) pretende otorgarle a la Navidad vitoriana con esta novedad, que tendrá capacidad para 144 personas, un elemento tan distintivo como llamativo que, hasta ahora, pese a estar buscándolo, no había conseguido encontrar.

La máquina que colocará la empresa Berral Atracciones estará conformada por 24 cabinas a las que podrán acceder hasta seis personas en cada una de ellas. Además, según se especifica en el catálogo de la firma, éstas son totalmente cerradas y se distinguirán por su colorida iluminación LED. También serán totalmente accesibles, para que el disfrute no esté restringido a las personas con movilidad reducida.

Acceso Las 24 cabinas serán accesibles y se distinguirán por su colorida iluminación LED

De esta forma, se persigue que edificios distinguidos de la ciudad como la iglesia de San Miguel o la Catedral Nueva se avisten desde las alturas, con lo que pretende conseguirse que tanto los vitorianos como los turistas tengan una experiencia navideña distinta.

Sí indica el Consistorio, consultado por este periódico, que «los horarios serán respetuosos con los vecinos de la zona» y también «se cuidarán los ruidos» para no causar molestias a los residentes del Ensanche. Por otro lado, se plantea la posibilidad de repartir entradas entre colectivos desfavorecidos para que el disfrute esté al alcance de la mayoría de personas.

En definitiva, esto será un complemento a esos techos de luz, cortinas 'play-light' o figuras tridimensionales que harán brillar como nunca vías y plazas emblemáticas como Dato, Vicente Goicoechea o el Paseo de la Senda, y también en decoraciones especiales en fachadas de espacios singulares como la Casa Consistorial, el palacio de Villa Suso, la balconada de San Miguel, la plaza del museo Artium y el parque de la Florida.

Las luces, hasta el 7 de enero

Este particular despliegue de bombillas led funcionará hasta el 7 de enero de 2026 con un tiempo de encendido que irá de 18.00 a 22.00 horas, ampliándose hasta las tres de la madrugada en las jornadas de los viernes, sábados y las noches especiales como la del 24 y 31 de diciembre y la del 5 de enero, víspera de Reyes.

Atractivo turístico Se pretende que vitorianos y turistas obtengan una vista singular del centro de la capital alavesa

Además, según anunció el Ayuntamiento hace unos días, Olentzero y Mari Domingi estrenarán baserri en los jardines del Palacio Zulueta, que se podrá visitar en su interior. Ya en el año 2020, durante la pandemia, los entrañables personajes estuvieron en esta ubicación que ahora repiten. De esta manera, se moverán unos metros de su hogar en los últimos años en el parque de la Florida, hasta ahora integrados en el Belén Monumental. También regresará el parque infantil de Navidad (PIN) al Palacio Europa y se han anunciado 40 actuaciones de coros, fanfarres y txistularis.