El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
I. Cerrajería
Humor

La viñeta de Cerrajería sobre la noria que girará en la Navidad de Vitoria

Iñaki Cerrajería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:14

Comenta
Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  3. 3 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  4. 4 Afecciones hoy al tráfico y al transporte público por la Vitoria-Gasteiz Night Run
  5. 5 Pochas y chuletillas con vistas a las brasas en Labastida
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El «calvario» de los belenes de Zaramaga
  8. 8 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  9. 9

    La reválida de Markus Howard
  10. 10 Carlos de Andrés se moja sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La viñeta de Cerrajería sobre la noria que girará en la Navidad de Vitoria

La viñeta de Cerrajería sobre la noria que girará en la Navidad de Vitoria