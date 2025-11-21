09:29

Dónde ha nevado más

Ha nevado en la Sierra de Codés y especialmente en el monte Ioar pero el manto blanco no ha afectado especialmente a las localidades más al sur de Montaña Alavesa.

Asparrena es una de las zonas de Álava donde más ha nevado esta noche. En las zonas habitadas del municipio se han acumulado entre 10 y 20 centímetros durante la noche, aunque desde que ha amanecido no ha vuelto a precipitar. Los alguaciles y quitanieves están limpiando las calles y los accesos a los servicios públicos esenciales.