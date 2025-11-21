El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo | Llega la nieve a Álava

Sara López de Pariza

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:33

Actualizado Hace 4 minutos

09:32

¿Cuándo dejará de nevar?

La cota de nieve subirá de los 500 metros a los 800 a última hora de la jornada. Aemet plantea en estos momentos que la alerta decaerá a eso de las seis de la tarde.

09:29

Dónde ha nevado más

Ha nevado en la Sierra de Codés y especialmente en el monte Ioar pero el manto blanco no ha afectado especialmente a las localidades más al sur de Montaña Alavesa.

Asparrena es una de las zonas de Álava donde más ha nevado esta noche. En las zonas habitadas del municipio se han acumulado entre 10 y 20 centímetros durante la noche, aunque desde que ha amanecido no ha vuelto a precipitar. Los alguaciles y quitanieves están limpiando las calles y los accesos a los servicios públicos esenciales.

09:28

Dónde se ha registrado la mínima

Las temperaturas mínimas se han registrado en Herrera, con 3,3 grados bajo cero. La estación meteorológico de Euskalmet ha anotado -2,5 en Kapildui, -1,7 en Roitegi y -1,5 en Iturrieta. En Vitoria, el termómetro ha marcado 0,4 de mímina.

09:27

Transporte público en Vitoria

El Ayuntamiento de Vitoria informa que el transporte público de la ciudad circula con normalidad. Ni la Policía ni los Bomberos ni Tuvisa han notificado incidencias.

09:26

Transporte foral

Durante este viernes los servicios de Alavabus y transporte comarcal se están prestando con retrasos como consecuencia de la nieve que, si bien no ha afectado a la red principal de carreteras, sí lo ha hecho en algunos puntos de la red secundaria del territorio. Así, por ejemplo, el cierre del puerto de La Tejera ha afectado a las frecuencias de la línea L13, pues el autobús solo está llegando hasta Pobes (Ribera Alta). En el caso de la L5, por su parte, los 'pullman' no han podido acceder ni a Zalduondo ni a Ordoñana. La L6, una de las líneas con mayor número de pasajeros, ha podido prestar el servicio gracias al servicio de quitanieves.

09:25

Carreteras cerradas, con cadenas y en alerta

El azote de este temporal ya complica esta mañana la circulación en las carreteras alavesas. Tres puertos están cerrados (Opakua, Herrera y Tejera), en cuatro se requieren cadenas (Vitoria, Bernedo, Orduña y Zaldiaran) y cinco carreteras están en alerta por nieve o hielo. Se pide precaución en los puertos de Azaceta, Barrerilla, Kruzeta y Altube, así como en la A-1 en dirección Irún.

09:24

La nieve ha llegado a Álava esta madrugada. Buena parte del territorio ha amanecido teñida de blanco, como no ocurría en otoño hace cuatro años y en Vitoria ha llegado a cuajar sobre las 8.00 horas

Actualización disponible

