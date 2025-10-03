El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maider Etxebarria, el día de su elección como alcaldesa de Vitoria. Igor Aizpuru

La batalla por Vitoria se enciende: Maider Etxebarria confirma que se presentará a la reelección

«Tengo fuerzas para seguir desarrollando mi proyecto», anuncia la alcaldesa socialista un día después de que su homólogo donostiarra anunciara que abandona la Alcaldía

Borja Mallo

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:18

Comenta

La renuncia por sorpresa de Eneko Goia a la Alcaldía de San Sebastián a mitad de legislatura ha marcado un giro inesperado en la ... política vasca y ha abierto de manera anticipada la carrera hacia los comicios locales y forales de 2027. Con este movimiento, todas las formaciones se ven obligadas a recolocar sus piezas en un tablero electoral en plena recomposición, y el foco se dirige de inmediato hacia Vitoria, la plaza más disputada y reñida de la próxima cita electoral.

