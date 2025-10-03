La batalla por Vitoria se enciende: Maider Etxebarria confirma que se presentará a la reelección

La renuncia por sorpresa de Eneko Goia a la Alcaldía de San Sebastián a mitad de legislatura ha marcado un giro inesperado en la ... política vasca y ha abierto de manera anticipada la carrera hacia los comicios locales y forales de 2027. Con este movimiento, todas las formaciones se ven obligadas a recolocar sus piezas en un tablero electoral en plena recomposición, y el foco se dirige de inmediato hacia Vitoria, la plaza más disputada y reñida de la próxima cita electoral.

La primera en mover ficha ha sido la alcaldesa socialista Maider Etxebarria (PSE), que ha confirmado esta misma mañana con rotundidad su intención de optar a la reelección: «Tengo fuerzas para continuar desarrollando mi proyecto y por supuesto que me voy a presentar», ha asegurado en rueda de prensa. Con ello, el PSE se convierte en el primer partido en designar oficialmente a su candidata para una batalla clave.

Tras el anuncio de @EnekoGoia me han preguntado si me planteo presentarme a la reelección en 2027.

Aquí comparto mi respuesta. 🎥@psealava @socialistavasco pic.twitter.com/fpyCGAF9s5 — Maider Etxebarria (@metxebarria_vg) October 3, 2025

Etxebarria, que hizo historia en 2023 al convertirse en la primera mujer en ocupar la Alcaldía de Vitoria, se enfrentará así a su tercera campaña como cabeza de lista. Hasta ahora, ha consolidado al PSE como segunda fuerza en la capital alavesa y ha gobernado primero como teniente de alcalde con Gorka Urtaran y ahora desde el liderazgo del Consistorio.

El panorama para el PNV, en cambio, está marcado por la incertidumbre. Tras el varapalo electoral de 2023 —cuando pasaron del primer al cuarto puesto en Vitoria pese al relevo de Urtaran por Beatriz Artolazabal—, los jeltzales no tienen claro a quién presentar. El partido debe decidir si mantiene la apuesta por Artolazabal, actual teniente de alcaldesa, o si busca un golpe de efecto con una figura de mayor peso, entre las que suena con fuerza la del diputado general de Álava, Ramiro González. La decisión será clave en una ciudad que, tradicionalmente, se decide por márgenes estrechos.

En paralelo, los otros partidos perfilan ya a sus candidatos. EH Bildu confía de nuevo en Rocío Vitero, que fue la ganadora de los últimos comicios con un primer puesto histórico para la coalición. El PP parece inclinarse por mantener a Iñaki García Calvo, portavoz municipal y férreo opositor al actual equipo de gobierno, mientras que Elkarrekin-Podemos mantiene abiertas las incógnitas sobre su cabeza de lista, aunque la actual portavoz Garbiñe Ruiz parte con ventaja.

La renuncia de Goia en Donostia no solo abre una sucesión en la capital guipuzcoana, sino que acelera la pugna política en Vitoria, la plaza más competitiva del mapa vasco. La confirmación de Etxebarria como candidata socialista y las dudas del PNV sobre su liderazgo auguran una campaña intensa y estratégica que empieza a perfilarse mucho antes de lo previsto.