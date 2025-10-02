El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La renuncia por sorpresa de Goia en Donostia anticipa unas municipales de 2027 a «cara de perro» en Euskadi

El movimiento en la capital guipuzcoana dispara una carrera que se prevé reñida y que puede ser clave de cara a las autonómicas de 2028

David Guadilla

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:07

La sensación de que las elecciones municipales de 2027 en Euskadi serán a «cara de perro» lo remarcaba hace unos días un alto cargo jeltzale ... del Gobierno vasco, y la inesperada decisión anunciada este jueves por Eneko Goia de que renuncia a la Alcaldía de San Sebastián a dos años de la cita con las urnas ahonda esa impresión y agita la política vasca. Porque su salida traspasa con mucho las fronteras locales de la capital guipuzcoana. Es el primer movimiento en una partida con varios tableros y etapas, con la vista puesta en la «gran batalla» prevista para 2028, cuando se celebrarán las siguientes autonómicas.

