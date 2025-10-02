La renuncia por sorpresa de Goia en Donostia anticipa unas municipales de 2027 a «cara de perro» en Euskadi

La sensación de que las elecciones municipales de 2027 en Euskadi serán a «cara de perro» lo remarcaba hace unos días un alto cargo jeltzale ... del Gobierno vasco, y la inesperada decisión anunciada este jueves por Eneko Goia de que renuncia a la Alcaldía de San Sebastián a dos años de la cita con las urnas ahonda esa impresión y agita la política vasca. Porque su salida traspasa con mucho las fronteras locales de la capital guipuzcoana. Es el primer movimiento en una partida con varios tableros y etapas, con la vista puesta en la «gran batalla» prevista para 2028, cuando se celebrarán las siguientes autonómicas.

La marcha de Goia evidencia cómo los partidos se están preparando para una carrera clave, que puede definir el futuro juego de alianzas. Durante su comparecencia ante los periodistas, el todavía alcalde -dejará el cargo a mediados de mes- ha hablado de que nunca pensó en eternizarse en su puesto y ha defendido la capacidad de su equipo, recalcando que hay relevo con garantías. Pero para explicar qué le ha empujado a dar ese paso atrás también -o sobre todo- hay que mirar a lo que sucedió hace dos años, en las elecciones de 2023.

El PNV se dejó en San Sebastián 10.000 votos, ocho puntos porcentuales respecto a 2019 y dos concejales. Por contra, EH Bildu ganó 3.000 votos. Jeltzales y soberanistas empataron a ocho representantes y Goia retuvo la Alcaldía gracias al pacto con el PSE-EE. Dos años después, ese desgaste parecía no revertirse. De hecho, el temor a que un EH Bildu al alza dé el 'sorpasso' está ya de forma clara sobre la mesa. Pero no solo eso. También los socialistas ven en la capital guipuzcoana un terreno fertil en el que crecer y reconquistar tras la salida de Odón Elorza en 2011.

La pugna se prevé encarnizada y el movimiento en San Sebastián supone la primera recolocación de piezas. Conscientes de lo que está en juego, el PNV tiene ahora por delante la necesidad de encontrar un relevo con garantías que le permita recuperar terreno. Las apuestas apuntan al ahora concejal Jon Insausti. Le quedan menos de dos años para darse a conocer. Una jugada, la de realizar los cambios a mitad de legislatura para poner al nuevo candidato en el escaparate, que suele realizar cada cierto tiempo el PSE-EE, pero que en el caso del PNV es más bien sorprendente.

Perder otra institución

A esto hay que añadir que la decisión de Goia también abre otros posibles frentes en Bilbao y Vitoria. El alcalde de San Sebastián ha recalcado que uno de los principales motivos para renunciar al cargo es que diez años al frente del Consistorio son muchos. Son los mismos que lleva Juan Mari Aburto, cuya continuidad también está en el aire. Por no hablar de Vitoria, donde el PNV cayó a la cuarta posición en 2023 con Beatriz Artolazabal como candidata.

El relevo en San Sebastián también certifica la importancia de unos comicios en los que el PNV se juega mucho tras salvar la bola de partido en las autonómicas del año pasado, cuando EH Bildu le empató a escaños por primera vez en la historia pero Imanol Pradales logró ganar en votos a Pello Otxandiano. Sin embargo, el temor en Sabin Etxea, aunque también confían en que los de Arnaldo Otegi hayan tocado techo, es que la ola en la que parece subida la formación soberanista siga creciendo en 2027 y ellos no logren recuperar el terreno perdido en las últimas convocatorias. Perder otra de las principales instituciones del país -Vitoria ya está en manos del PSE y en Gipuzkoa Bildu ganó de forma cómoda aunque no alcanzó la Diputación- complicaría mucho las cosas a Imanol Pradales de cara a 2028. De ahí que las elecciones municipales y forales de 2027 supongan mucho más que una elecciones de alcaldes, son una batalla previa. Y de ahí que el movimiento Goia sea mucho más que una cuestión local.