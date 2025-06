LEA prevé «reconstruir» la planta que acabó devastada por el «gravísimo» incendio

Lascaray, la empresa que fabrica LEA, no titubea sobre el futuro de la compañía, pese a las consecuencias del enorme incendio que el viernes ... arrasó su planta en el polígono vitoriano de Arriaga. «Nuestro trabajo va a ser que al menos estemos en Vitoria otros 200 años más», afirmó ayer su director general, Félix Lascaray, sexta generación al frente de la firma más longeva de Euskadi. Lo consiguieron en 1905 y en 1986, cuando la empresa también quedó arrasada por sendos accidentes, y en 2025 quieren volver a resurgir.

«Toca arrimar el hombro, trabajar y empezar con la reconstrucción», subrayó, sin dar pie a ninguna duda sobre las intenciones de la dirección de esta firma célebre por sus productos cosméticos y de higiene. Además, aseguró, «la cadena de suministro no está afectada» y confían en mantener el servicio en la medida de lo posible.

El gerente se acercó hasta las instalaciones afectadas acompañado de familiares y empleados, junto a los que agradeció el apoyo recibido por las instituciones y los vecinos de los barrios más próximos a la factoría, que tras el estallido se tuvieron que confinar en sus domicilios. Lascaray se personó ayer allí al filo de la una del mediodía, poco después de que los servicios consiguieran extinguir las llamas por completo tras una noche de intenso trabajo en la que se tuvo que actuar con equipos de respiración por el fuerte humo, cuyas partículas aún resultaban perceptibles durante la mañana.

El enfriamiento lo lograron cuando habían transcurrido 24 horas del siniestro y con la colaboración de distinto personal desplegado (bomberos de Vitoria, de la Diputación y hasta de Mercedes). Entonces, el fuego finalmente se consideró «completamente controlado», aunque todavía quedaban «pequeños focos», que hubo que sofocar con distintas «líneas de agua».

Félix Lascaray «Toca arrimar el hombro y trabajar», afirma su director gerente tras comprobar la devastación

La 'zona cero' La estructura de las oficinas y la planta industrial colapsó por las altas temperaturas

En ese momento, aún con el acceso restringido, en principio el paso para peatones se mantendrá así por precaución, la imagen que devolvía el edificio era completamente devastadora. «Estamos absolutamente desolados. Hablo en nombre de la familia y de toda la compañía Lascaray. Lo que ocurrió ayer fue algo gravísimo», precisó el director general de LEA, que se encontraba visiblemente nervioso tras lo sucedido.

Sobre las causas, Lascaray no aportó demasiados detalles. «Todavía están en investigación», afirmó. De hecho, ni él ni sus allegados pudieron acceder al espacio calcinado, al menos durante la primera parte de la jornada. «Como no hemos podido entrar, no sabemos exactamente la magnitud de las consecuencias, pero nos podemos hacer una idea», añadió el responsable de esta histórica firma.

El concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa, confirmó los peores presagios tras acercarse a la 'zona cero' del suceso. En base a la inspección que realizó, consideró que «está todo irrecuperable». «Desde las oficinas hasta la planta industrial, está todo destrozado. La estructura ha colapsado y se ha hundido», trasladó. Lo único que no se vio perjudicado por las «temperaturas muy fuertes» fue un área de tamaño reducido donde hay «cuatro silos y una pequeña zona industrial». También se salvó de las llamas cerca de «una veintena de coches» que los empleados empezaron a recoger a primera hora.

Cuatro intervenciones leves

El responsable municipal de la Policía Local y los Bomberos señaló que el personal que ha intervenido en la zona va a hacer un informe con sus conclusiones, pero que la investigación general está en manos de la Ertzaintza. Aunque es pronto para plantear hipótesis, el edil valoró la posibilidad de que el fuego se produjera por la descarga de un camión cisterna, aunque «llevará unos días» concretarlo.

El departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico continuó recomendando ayer el uso de mascarillas en la zona del suceso por precaución. «Los productos que había eran aceites vegetales, que arden y como cualquier humo no es recomendable respirarlo, pero no provenían de ningún producto químico tóxico que pueda tener ninguna peligrosidad», explicó César Fernández de Landa.

El concejal también puntualizó que el incendio no causó ningún herido grave. Sí hubo cuatro «intervenciones leves» que obligaron a realizar dos traslados al hospital, pese a la «rápida actuación de los protocolos internos» que sacó «en un minuto» a los trabajadores de la empresa, que cuenta con alrededor de 120 empleados en nómina.