'Kraken' regresa a Vitoria

Kraken ha vuelto a Vitoria. El personaje Unai López de Ayala, creado por la escritora Eva García Sáenz de Urturi para la trilogía del 'Silencio de la Ciudad Blanca' y la serie 'Kraken', regresa a la pantalla interpretado por Alejo Sauras. El actor da vida al inspector de la Ertzaintza en la adaptación cinematográfica de 'El libro negro de las horas', dirigida por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, cuyo rodaje ha aterrizado este jueves en el Seminario Diocesano. Maggie Civantos interpreta a Estíbaliz Ruiz de Gauna, subcomisaria en un thriller donde la bibliofilia cobra protagonismo.

La producción, impulsada por Isla Audiovisual junto a Zebra Producciones (Grupo iZen), inició su grabación en Madrid hace unas semanas y ahora se traslada a la capital alavesa. Entre las localizaciones previstas figuran diferentes espacios emblemáticos como la Fundación Sancho el Sabio y la plaza de la Virgen Blanca. 'El libro negro de las horas' fue uno de los fenómenos literarios de 2022 y se presenta como una de las grandes adaptaciones del curso en el panorama nacional.

«Atractivo» internacional

No es el único rodaje en marcha en la capital alavesa. Desde hace varias semanas se filma también 'Number One Fan', una serie británica que se lleva a cabo en una vivienda del barrio de Ariznabarra. El realizador británico Paul Wilmshurst, conocido por su trabajo en episodios de 'Chacal' y 'Doctor Who', dirige esta producción para Channel 5 de la mano de Clapperboard Studios e Izen Euskadi. Se suma a ese imán internacional en Álava este año, tras 'The Night House', protagonizada por la estrella de 'Breaking Bad' Aaron Paul; y 'Baby Doll', del actor británico Alfie Allen, conocido mundialmente por su papel de Theon reyjoy en 'Juego de Tronos'.

«Estos dos nuevos rodajes ('El libro negro de las horas' y 'Number One Fan') confirman nuestro atractivo como escenario de producciones tanto nacionales como internacionales», subraya María Nanclares, concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, quien destaca que los incentivos fiscales -los más altos de Europa y aprobados el año pasado- han supuesto un «polo de atracción». De hecho, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava trabajan en la puesta en marcha de la Film Commision, una 'ventanilla única' con el objetivo de seguir atendiendo y potenciar la llegada de rodajes. A falta del último trimestre, todo apunta a que el territorio batirá un récord histórico de grabaciones.