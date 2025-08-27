El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
l actor Jacob Tremblay ya se encuentra en Vitoria. Blanca Castillo

'The Night House' ya rueda en Vitoria

La producción británica protagonizada por los actores Aaron Paul y Jacob Tremblay ha iniciado su rodaje dentro de la Ikastola Olabide

Ania Ibáñez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:51

La capital alavesa se ha convertido en escenario del cine internacional. El patio de la ikastola Olabide acoge ya varias caravanas para acoger al equipo ... del thriller de terror 'The Night House', que grabará la cinta en diferentes escenarios del territorio de los que no han trascendido más detalles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Okupan un piso social del Ayuntamiento de Vitoria y se van tras no ser denunciados
  2. 2

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  5. 5

    El porno amateur hace ganar 600 millones de euros al dueño del polémico OnlyFans
  6. 6

    La edad efectiva de jubilación en Álava se retrasa a los 64,7 años, la más temprana de Euskadi
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  9. 9 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  10. 10

    Juan Carlos Carcedo, el entrenador milagro de la Champions criado en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'The Night House' ya rueda en Vitoria

&#039;The Night House&#039; ya rueda en Vitoria