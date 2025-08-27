'The Night House' ya rueda en Vitoria

La capital alavesa se ha convertido en escenario del cine internacional. El patio de la ikastola Olabide acoge ya varias caravanas para acoger al equipo ... del thriller de terror 'The Night House', que grabará la cinta en diferentes escenarios del territorio de los que no han trascendido más detalles.

La producción estará protagonizada por Aaron Paul (45 años), actor estadounidense más conocido por su papel de Jesse Pinkman en 'Breaking Bad', y por el canadiense Jacob Tremblay (18), que destacó con su actuación en la película 'La habitación' cuando era un crío.

'The Night House' se trata de la adaptación cinematográfica de la aclamada novela de terror del autor noruego Jo Nesbø y la discreción en torno al rodaje está siendo amplia, aunque se han podido ver a varios actores en el set.

Esta película contará con Steven Schneider, productor de conocidas películas de terror como 'Insidious' y 'Paranormal Activity', y la dirección del sueco Jesper Ganslandt. En ella se contará la historia de Richard, un estudiante de instituto que pierde a sus padres y se muda a un pueblo remoto a vivir con unos familiares.

Récord de rodajes

Un día, Richard es testigo de como un amigo es absorbido por una cabina telefónica tras una broma que sale mal. La policía acusa al joven de la desaparición de su compañero de clase y nadie cree su historia. Excepto Karen, otra estudiante no muy popular de su instituto. Juntos se embarcan en una aventura para probar la inocencia de Richard y resolver el misterio.

Esta producción se suma a la lista de rodajes que han tenido lugar en el territorio en los últimos años. Todo apunta a que habrá un récord en el mundo del cine gracias a los incentivos fiscales que se han aprobado para el sector, que cada vez apuesta más por Vitoria.