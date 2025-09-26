Los jardineros de Vitoria marchan tras medio año de huelga y prometen «endurecer» el conflicto si no se resuelve

Nadie en la plantilla de Enviser esperaban plantarse en septiembre sin un acuerdo, pero la huelga de la subcontrata de jardineros en Vitoria ha ... llegado al medio año de duración. Después de meses de negociaciones fallidas, los trabajadores de este servicio y cientos de vecinos marcharon este viernes por las calles de la capital alavesa para pedir una solución al conflicto.

Con pancartas denunciando su situación y señalando al Ayuntamiento como «responsable» de esta situación de la que culpan a Enviser, las centrales prometieron «endurecer la dinámica si no hay acuerdo en las próximas semanas». La marcha culminó en la plaza de la Virgen Blanca, donde dos jardineros posaron con caretas de Beatriz Artolazabal y Maider Etxebarria junto a una pancarta en la que se podía leer 'Nos reímos de los jardineros y de todos los vitorianos. Ja ja ja ja!!!', en referencia a la concejala de Espacio Público y la alcaldesa.

Antes de iniciar la manifestación, Rafael Busto, delegado del sindicato ELA, señaló que habrá una reunión con Enviser este próximo martes para seguir negociando una posible solución. En esa cita, la parte social presentará una «contraoferta» nueva a la subcontrata municipal para tratar de desbloquear el conflicto.

Lo más cercano a un posible final fue cuando en verano un intento de mediación del Gobierno vasco pareció acariciar el final de la huelga, pero esa intermediación fracasó y desde entonces la situación se ha enconado. El último gran choque entre jardineros y Ayuntamiento de Vitoria llegó en la romería de Olárizu, donde se llegó a desplegar un fuerte dispositivo policial para prevenir incidentes con los concejales. Antes, el 12 de septiembre, la concejala Artolazabal volvió a acudir a la Policía Local porque arrojaron panfletos con una caricatura de la edil con un bigote hitleriano. Previamente, un muñeco con su cara fue quemado por encapuchados en las hogueras de Judimendi durante la celebración de San Juan.