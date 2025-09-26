El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un joven pasea con su perro en un parque de Arriega lleno de maleza.

Un joven pasea con su perro en un parque de Arriega lleno de maleza. Fotos: Igor Aizpuru y Jesús Andrade

La huelga de jardineros de Vitoria alcanza el medio año con la solución del conflicto «aún lejana»

Los trabajadores y Enviser no han sido capaces de sellar un pacto en seis meses y hoy la negociación está enquistada

Borja Mallo

Borja Mallo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:58

«Al poco de iniciarse este conflicto, un representante sindical dijo que llegarían hasta septiembre. Y, efectivamente, estamos en septiembre y, siendo realista, veo la ... solución aún lejos». Hoy se cumple medio año desde que el pasado 26 de marzo 80 jardineros de Vitoria declararon una huelga indefinida, que se ha cronificado sin que se contemplen aún vías para el entendimiento. La afirmación de la teniente de alcaldesa, la jeltzale Beatriz Artolazabal, evidencia que las diferencias existentes entre Enviser, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento que se encarga del cuidado de las zonas verdes de Vitoria, y sus trabajadores están aún lejos de mitigarse. «Las posturas están muy enconadas», remarca la responsable de Espacio Público. Y mientras tanto, la capital alavesa volverá a copar titulares informativos a nivel nacional por este conflicto laboral que ha transformado los jardines en selvas.

