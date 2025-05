Haizea López, la autora más prolífica del 'euskal noir'

Ramón Albertus Jueves, 8 de mayo 2025, 00:20 Comenta Compartir

Haizea López (Sopela, 1992) ha escrito más de un centenar de libros entre los firmados con su nombre y los publicados bajo el seudónimo Christian Martins. «Si no me equivoco, este es el número 136 o 137. He perdido la cuenta», comenta con naturalidad al referirse a 'Pacto de silencio' (Uzanza), su última novela, que presenta esta tarde en la librería Caso 45, ubicada en la calle Teodoro Dublang de Vitoria (19.00 horas).

Esta historia arranca en Artziniega con la aparición del cuerpo sin vida de una joven en una presa. Es el detonante de un thriller que se inscribe dentro del subgénero 'euskal noir', ese que cuenta con el paisaje vasco como escenario. Ainhoa, una periodista local, y Jon, hermano de la víctima, se asocian en una investigación en una comunidad cerrada, donde todos parecen guardar secretos.

Artziniega no es un escenario nuevo para López. Ya apareció en 'Hija de la lluvia' (Espasa), publicada hace dos años y la primera que firmó con su nombre real. Fue precisamente durante la presentación de esa novela cuando surgió la chispa de 'Pacto de silencio'. «La bibliotecaria me llevó al antiguo ayuntamiento y me enseñó un gran mural. Pregunté quiénes eran y me dijo: 'Somos nosotros, los vecinos'. Me impactó. Me quedé mirando el mural y empecé a imaginar qué pasaría si desapareciera gente... y se borrara del mural», relata.

En las primeras páginas del libro se lee «el asesino del mural está aquí, entre nosotros». En ese juego literario, las diferentes capas de pintura se convierten en una metáfora del olvido, pero también en un motor de la intriga. Con un ritmo ágil, López sigue conquistando un número creciente de lectores sin renunciar a un ritmo de producción inusual.«Es una historia donde se reflejan muchas violencias, pero especialmente hacia la mujer». Su saga 'Los crímenes de Getxo' es ya una de las más populares de su vasta producción. «Siempre digo que el puerto viejo de Getxo parece encapsular una época marinera. En Artziniega pasa algo similar con sus calles empedradas, parece que estás en el Medievo», indica. Anuncia que en diciembre saldrá la cuarta parte de 'Los crímenes de Getxo'. «Además he empezado otra novela que tenía en la cabeza y no me la conseguía quitar. Tengo que escribir porque sino no duermo».

En esa agenda de compromisos, López participa también en una firma de libros en Santurtzi, en la caseta de la editorial alavesa Uzanza(10 y 11 de mayo), dirigida por María Santórum, cuyo catálogo incluye otras novelas ambientadas en Euskadi, como 'La cripta de los dignos', de Santórum, o 'Un nazi en Sobrón', de Kepa Menéndez. «Tengo 32 años y llevo ya 15 en el mundo de la literatura. He trabajado con muchas editoriales, pero en Uzanza me siento como en casa. Me ofrece más ventajas que algunos sellos más conocidos», reconoce.

Bajo seudónimo

Llama la atención que esta autora comenzara a ser conocida en 2016 bajo un seudónimo masculino, Christian Martins, con el que publicó decenas de novelas románticas, la mayoría en la plataforma Amazon. «Con ese nombre he sacado unas 90 novelas románticas, en todas sus vertientes». Un camino inverso al de Carmen Mola, seudónimo tras el que se ocultaban Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.

López recuerda que revelar su verdadera identidad hace unos años le permitió «reconectar» con los lectores sin ningún tipo de máscaras. No descarta volver a firmar como Christian Martins en el futuro, «para historias más ligeras», aunque ahora está volcada en la novela negra. ¿Cómo es posible publicar tanto? «No hay más secreto que trabajar», afirma. Y lo ejemplifica con un dato que refleja una obsesión. «En un momento dado llegué a publicar una novela 'corta' cada 15 días. Estuve tres meses sin salir de casa, en pijama, escribiendo. Aquello fue duro psicológicamente».