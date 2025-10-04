El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Felipe VI, durante su intervención en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo, celebrada en 2024 en Vitoria. Igor Martín

Felipe VI visita el jueves Vitoria para presidir la clausura de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto

El acto pondrá fin al que será el mayor congreso en la historia de la ciudad y que reunirá a gobiernos, representantes de la sociedad civil y expertos en gobernanza abierta

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:32

Felipe VI presidirá el próximo jueves en Vitoria la clausura de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP), organizada por el ... Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública en colaboración con el Ayuntamiento, y que se celebra en la capital alavesa entre el 6 y el 10 de enero con la participación de cerca de 2.000 congresistas y altos cargos de gobiernos de todo el mundo. La ciudad será el escenario de la novena edición de esta cita, impulsada en el año 2011 por Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, y que ahora está presidida por España. La Casa Real detalla que en el acto «se expondrán los resultados de las sesiones, debates y paneles» celebrados a lo largo de la cumbre. De igual modo, se entregarán «reconocimientos simbólicos» relacionados con los Open Gov Awards, que destacan las iniciativas de gobierno abierto más significativas presentadas en el encuentro.

