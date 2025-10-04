Felipe VI visita el jueves Vitoria para presidir la clausura de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto

Felipe VI presidirá el próximo jueves en Vitoria la clausura de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP), organizada por el ... Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública en colaboración con el Ayuntamiento, y que se celebra en la capital alavesa entre el 6 y el 10 de enero con la participación de cerca de 2.000 congresistas y altos cargos de gobiernos de todo el mundo. La ciudad será el escenario de la novena edición de esta cita, impulsada en el año 2011 por Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, y que ahora está presidida por España. La Casa Real detalla que en el acto «se expondrán los resultados de las sesiones, debates y paneles» celebrados a lo largo de la cumbre. De igual modo, se entregarán «reconocimientos simbólicos» relacionados con los Open Gov Awards, que destacan las iniciativas de gobierno abierto más significativas presentadas en el encuentro.

El evento marcará el cierre formal de esta cumbre internacional, que reunirá en Vitoria a gobiernos, representantes de la sociedad civil y expertos en gobernanza abierta. En total, se espera la participación de cerca de 2.000 delegados procedentes de todo el mundo, con el objetivo de «compartir experiencias, buenas prácticas y avances en materia de transparencia, participación ciudadana, integridad pública y colaboración institucional». La capital alavesa se blindará con el despliegue de un importante dispositivo de seguridad, ya que afrontará el mayor reto de toda su historia en materia congresual. Será la convocatoria internacional del más alto nivel que ha albergado hasta el momento la ciudad y supondrá toda una oportunidad para que la 'Green Capital' exhiba su potencial para celebrar este tipo de citas. También por su impacto económico, ya que los hoteles y alojamientos vitorianos han colgado el cartel de completo.

Durante la semana se realizarán un total de dieciséis sesiones de alto nivel y 40 temáticas en las que se abordarán asuntos como la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia, la libertad de prensa, y la transición climática, entre otras. España acoge por primera vez esta cumbre que, en anteriores ocasiones, se ha celebrado en Canadá, Estonia, México, Reino Unido o Brasil. Desde su incorporación a la Alianza en 2011, España ha impulsado cuatro planes de acción y trabaja actualmente, junto con la sociedad civil, en la elaboración del V Plan de Gobierno Abierto. Entre los logros alcanzados se encuentra la constitución del Foro de Gobierno Abierto, que «integra de manera paritaria a todas las administraciones públicas y a organizaciones de la sociedad civil, fomentando el diálogo, la evaluación de planes y el intercambio de experiencias».