El «mayor» congreso de la historia de Vitoria obligará a cortar el tráfico y vetar aparcamientos en el entorno del Europa

Nuria Nuño Jueves, 2 de octubre 2025, 12:06

Vitoria acogerá la próxima semana «la mayor convocatoria internacional de toda su historia». La IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) reunirá entre el 6 y el 10 de octubre a más de 2.000 congresistas y representantes gubernamentales de alto nivel de 70 países. La relevante cita va a convertir a la capital alavesa «en el faro mundial de la gobernanza y reforzará su proyección como sede de encuentros a nivel mundial», destacó hace unos días la alcaldesa Maider Etxebarria. Se disertará sobre transparencia, participación, lucha contra la desinformación, libertad de prensa o crisis climática en una convocatoria que abarcará «16 sesiones de alto nivel, 40 temáticas y casi un centenar de eventos paralelos.

Este congreso, organizado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, obligará también el Ayuntamiento de Vitoria a extremar las medidas de seguridad; lo que afectará a la circulación y estacionamiento de vehículos, así como al tránsito de peatones, en la zona contigua al Palacio de Congresos Europa, en la Avenida de Gasteiz.

Cortes y restricciones al tráfico

El Consistorio, a través de un bando municipal, anuncia que durante la celebración del encuentro varias calles de la ciudad sufrirán cortes de tráfico y otras restricciones «temporales».

Prohibición de estacionamiento

Quedará prohibido estacionar en las siguientes calles:

Avenida Gasteiz: en el tramo comprendido entre las calles Badaya y Cruz Blanca, desde el 06 de octubre, a las 00:00, hasta el 10 de octubre, a las 24:00 horas.

Chile: en el tramo comprendido entre Fernández de Leceta y avenida Gasteiz, desde el 06 de octubre, a las 00:00, hasta el 10 de octubre, a las 24:00 horas.

Chile: en el tramo comprendido entre el número 7 de esa arteria y la calle Fernández de Leceta, sentido avenida Gasteiz, en su lado derecho quedará habilitado como parada de taxis. Y, en su lado izquierdo, quedará habilitada como zona exclusiva de carga y descarga, desde el 06 de octubre, a las 00:00, hasta el 10 de octubre, a las 24:00 horas.

Fernández de Leceta: En el tramo comprendido entre el número 10 de esa vía y la calle Chile, en su lado derecho, sentido Chile: desde el 6 de octubre, a las 00:00, hasta el 10 de octubre, a las 24:00. Espacio reservado para contenedores.

Bolivia: en el tramo comprendido entre el número 4 de esa arteria y la calle Chile, desde el 7 de octubre, a las 00:00, hasta el 9 de octubre, a las 24:00 horas.

Parking de Etxauri: en el lateral junto al Antiguo Depósito de Aguas, el 07 de octubre desde las 18:00 hasta las 24:00 horas.

Parking del Palacio de Congresos Europa

El aparcamiento del Palacio de Congresos Europa permanecerá cerrado al público, en su módulo de rotación, desde el 6 de octubre, a las 00:00, hasta el 10 de octubre, a las 24:00.

Transporte público

La parada de taxis de calle Chile cambiará su ubicación al número 7 de esa calle, desde el 6 de octubre, a las 00:00, hasta el 10 de octubre, a las 24:00 horas.